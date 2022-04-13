https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html

СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня

СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:18

2022-04-13T13:18

2022-04-13T13:31

в мире

швеция

магдалена андерссон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

ЦЮРИХ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде, сообщает портал The Local Sweden."Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и ее правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", - сообщает портал со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.По информации местной газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 24 мая проведет специальное заседание партийного руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства страны в НАТО.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.

https://ria.ru/20220413/nato-1783248216.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, магдалена андерссон, нато