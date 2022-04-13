https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:31
в мире
швеция
магдалена андерссон
нато
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ЦЮРИХ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде, сообщает портал The Local Sweden."Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и ее правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", - сообщает портал со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.По информации местной газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 24 мая проведет специальное заседание партийного руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства страны в НАТО.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.
https://ria.ru/20220413/nato-1783248216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, магдалена андерссон, нато
13:18 13.04.2022 (обновлено: 13:31 13.04.2022)
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
СМИ: премьер Швеции намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня