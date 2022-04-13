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СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня - РИА Новости, 13.04.2022
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СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:31
в мире
швеция
магдалена андерссон
нато
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ЦЮРИХ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде, сообщает портал The Local Sweden."Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и ее правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", - сообщает портал со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.По информации местной газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 24 мая проведет специальное заседание партийного руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства страны в НАТО.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.
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в мире, швеция, магдалена андерссон, нато
13:18 13.04.2022 (обновлено: 13:31 13.04.2022)
 
СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня

СМИ: премьер Швеции намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня этого года на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде, сообщает портал The Local Sweden.
"Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и ее правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", - сообщает портал со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.
По информации местной газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции 24 мая проведет специальное заседание партийного руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства страны в НАТО.
Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.
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В миреШвецияМагдалена АндерссонНАТО
 
 
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