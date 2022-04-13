https://ria.ru/20220413/shulginov-1783394669.html

Шульгинов призвал компании поставлять больше угля на внутренний рынок

Шульгинов призвал компании поставлять больше угля на внутренний рынок - РИА Новости, 13.04.2022

Шульгинов призвал компании поставлять больше угля на внутренний рынок

Министр энергетики Николай Шульгинов провёл совещание с представителями угольных компаний РФ, где призвал их больше поставлять уголь на внутренний рынок,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:59

2022-04-13T18:59

2022-04-13T19:38

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр энергетики Николай Шульгинов провёл совещание с представителями угольных компаний РФ, где призвал их больше поставлять уголь на внутренний рынок, сообщило Минэнерго."Министр призвал участников рынка поставлять уголь на внутренний рынок, не забывая о его приоритете перед экспортом, в объёмах, необходимых для обеспечения запасов, в том числе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении по итогам встречи министра с угольными компаниями.Кроме того, министр уделил особое внимание теме импортозамещения в угольной промышленности, призвав компании держать этот вопрос на особом контроле.Рост цен на уголь на мировых рынках в 2021-2022 годах привёл к тому, что многие угольные компании предпочитали вывозить все свободные объемы на экспорт, что сказалось на росте цен на топливо на внутреннем рынке. В частности, в начале апреля "Русгидро" сообщила, что испытывает трудности с обеспечением углем своих теплоэлектростанций на Дальнем Востоке из-за слишком высоких цен, что стало следствием роста экспортных цен, по ряду электростанций компании запасы топлива были на грани нормативных.На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны начали вводить запрет на импорт российского угля. ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но, начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.

https://ria.ru/20220412/ugol-1783019384.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов