https://ria.ru/20220413/sholts-1783352651.html

Шольц заявил, что продолжит обсуждать с Путиным ситуацию на Украине

Шольц заявил, что продолжит обсуждать с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Шольц заявил, что продолжит обсуждать с Путиным ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине, но приемлемые условия соглашения между... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:16

2022-04-13T16:16

2022-04-13T16:16

германия

олаф шольц

россия

донбасс

украина

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в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине, но приемлемые условия соглашения между Киевом и Москвой должны определить сами украинцы."Нашей задачей является помочь Украине, чтобы было достигнуто перемирие как можно быстрее, чтобы был отвод российских войск, позаботиться о том, чтобы были выработаны в переговорах условия, которые не будут навязанными со стороны России. Поэтому я провожу переговоры с Путиным и буду делать это дальше", - сказал Шольц в интервью телерадиокомпании RBB.Он подчеркнул, что украинцы сами должны определить, на какие условия договора с Россией они готовы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html

германия

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, олаф шольц, россия, донбасс, украина, владимир путин, в мире