https://ria.ru/20220413/sholts-1783271405.html

В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев

В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев - РИА Новости, 13.04.2022

В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:22

2022-04-13T11:22

2022-04-13T16:27

в мире

германия

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

украина

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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.В свою очередь, заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвПД) Александр Ламбсдорф в эфире телеканала Welt раскритиковал политику Штайнмайера в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера ФРГ во времена Ангелы Меркель. По мнению депутата, его действия оказались ошибочными и привели Германию к изоляции и зависимости от России."В такой ситуации намного важнее строить мосты, и федеральный президент выразил сожаления о тех ошибочных решениях, которые он принял. Поэтому это было очень неудачным решением Киева. <…> Выйти из этого будет сложно", — пояснил Ламбсдорф.Он отметил, что в краткосрочной перспективе визит Шольца в Киев стал бы столкновением двух конституционных органов ФРГ.В начале апреля немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. Позднее сам политик подтвердил эту информацию.По информации издания, под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым". Кроме того, президент Германии был большим приверженцем строительства газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html

https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, украина