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В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев - РИА Новости, 13.04.2022
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В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев
В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев - РИА Новости, 13.04.2022
В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев
Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:22
2022-04-13T16:27
в мире
германия
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
украина
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.В свою очередь, заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвПД) Александр Ламбсдорф в эфире телеканала Welt раскритиковал политику Штайнмайера в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера ФРГ во времена Ангелы Меркель. По мнению депутата, его действия оказались ошибочными и привели Германию к изоляции и зависимости от России."В такой ситуации намного важнее строить мосты, и федеральный президент выразил сожаления о тех ошибочных решениях, которые он принял. Поэтому это было очень неудачным решением Киева. &lt;…&gt; Выйти из этого будет сложно", — пояснил Ламбсдорф.Он отметил, что в краткосрочной перспективе визит Шольца в Киев стал бы столкновением двух конституционных органов ФРГ.В начале апреля немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. Позднее сам политик подтвердил эту информацию.По информации издания, под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым". Кроме того, президент Германии был большим приверженцем строительства газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.
https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html
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в мире, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, украина
11:22 13.04.2022 (обновлено: 16:27 13.04.2022)
 
В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев

Депутат Кубики высказался против визита в Киев канцлера Шольца вместо Штайнмайера

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом", — пояснил он.
В свою очередь, заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвПД) Александр Ламбсдорф в эфире телеканала Welt раскритиковал политику Штайнмайера в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера ФРГ во времена Ангелы Меркель. По мнению депутата, его действия оказались ошибочными и привели Германию к изоляции и зависимости от России.
"В такой ситуации намного важнее строить мосты, и федеральный президент выразил сожаления о тех ошибочных решениях, которые он принял. Поэтому это было очень неудачным решением Киева. <…> Выйти из этого будет сложно", — пояснил Ламбсдорф.
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Он отметил, что в краткосрочной перспективе визит Шольца в Киев стал бы столкновением двух конституционных органов ФРГ.
В начале апреля немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. Позднее сам политик подтвердил эту информацию.
По информации издания, под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым". Кроме того, президент Германии был большим приверженцем строительства газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.
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