11:22 13.04.2022 (обновлено: 16:27 13.04.2022)
В бундестаге высказались против визита Шольца в Киев
Депутат Кубики высказался против визита в Киев канцлера Шольца вместо Штайнмайера
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству dpa выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом", — пояснил он.
В свою очередь, заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвПД) Александр Ламбсдорф в эфире телеканала Welt раскритиковал политику Штайнмайера в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера ФРГ во времена Ангелы Меркель. По мнению депутата, его действия оказались ошибочными и привели Германию к изоляции и зависимости от России.
"В такой ситуации намного важнее строить мосты, и федеральный президент выразил сожаления о тех ошибочных решениях, которые он принял. Поэтому это было очень неудачным решением Киева. <…> Выйти из этого будет сложно", — пояснил Ламбсдорф.
Он отметил, что в краткосрочной перспективе визит Шольца в Киев стал бы столкновением двух конституционных органов ФРГ.
В начале апреля немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. Позднее сам политик подтвердил эту информацию.
По информации издания, под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым". Кроме того, президент Германии был большим приверженцем строительства газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.