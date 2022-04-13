https://ria.ru/20220413/shokolad-1783314891.html
Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент"
Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент" - РИА Новости, 13.04.2022
Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал угостить российских журналистов, когда они будут в Минске, белорусским шоколадом без консервантов "Президент". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:00
2022-04-13T14:00
2022-04-13T14:00
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал угостить российских журналистов, когда они будут в Минске, белорусским шоколадом без консервантов "Президент"."Вот хороший шоколад – называется "Президент", для деток и взрослых. Я Олега Николаевича (Кожемяко, губернатора Приморья - ред.) сегодня угостил. Не то, что это мое, я задание такое поставил – я хлеб выпекаю свой, еще что-то, шоколад в том числе. Мы делаем немножко. В магазинах не продаем. Шоколад без консервантов. Я ему даю, говорю, вот тебе шоколадка, но ты должен за 15 дней съесть ее. Ему нравится. Приедете к нам в Минск – без проблем вас там угостим", - сказал Лукашенко журналистам.Во вторник Лукашенко посетил космодром Восточный, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В среду он прибыл во Владивосток, где встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко. Также он посетил остров Русский, в том числе строящийся культурный комплекс, ДВФУ и Приморский океанариум.
https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753735094.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, россия
Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент"
Лукашенко пообещал угостить журналистов, когда они приедут в Минск, шоколадом "Президент"