https://ria.ru/20220413/sfera-1783289843.html

В России создали оператора программы спутниковой системы "Сфера"

В России создали оператора программы спутниковой системы "Сфера" - РИА Новости, 13.04.2022

В России создали оператора программы спутниковой системы "Сфера"

"Роскосмос" создал оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" путем реорганизации оператора, ранее работавшего... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:38

2022-04-13T12:38

2022-04-13T12:38

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Роскосмос" создал оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" путем реорганизации оператора, ранее работавшего совместно с британской компанией OneWeb, сообщается на сайте госкорпорации."Госкорпорация "Роскосмос" создала оператора Федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Оператор создан путем реорганизации ООО "УанВеб" — совместного предприятия АО "Спутниковая система "Гонец" и британской компании "OneWeb" в связи с завершением сотрудничества "Роскосмоса" и "OneWeb", - указано в сообщении.Россия отказалась запускать спутники OneWeb и завершила сотрудничество с компанией после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама OneWeb не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.Полное наименование нового спутникового оператора — "Сфера — космические информационные технологии" (ООО "Сфера"), дата государственной регистрации нового общества совпала с Днем космонавтики, 12 апреля 2022 года.В сообщении уточняется, что новый оператор займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в Федеральный проект "Сфера". Его работа будет строиться в тесном сотрудничестве с отечественными операторами спутниковой связи — ФГУП "Космическая связь" и "Газпром космические системы".Совместное использование компетенций всех операторов геостационарных и негеостационарных орбитальных группировок связи поможет внедрить наиболее эффективные решения в управление системой "Сфера", считают в госкорпорации.Проект многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" на протяжении трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство. Полученное в конце 2021 года финансирование предполагает, что в течение 2022-2024 годов на проект будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно.Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей.Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".Запуск первого аппарата - демонстратора "Скиф-Д" - запланирован на осень 2022 года совместно с блоком спутников связи "Гонец-М".

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783204080.html

https://ria.ru/20220412/luna-1783058038.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

oneweb, россия, роскосмос, космос, космос - риа наука, газпром космические системы, фгуп "космическая связь"