https://ria.ru/20220413/schaste-1783373109.html

Глава ЛНР пообещал запустить ТЭС в Счастье сразу после разминирования

Глава ЛНР пообещал запустить ТЭС в Счастье сразу после разминирования - РИА Новости, 13.04.2022

Глава ЛНР пообещал запустить ТЭС в Счастье сразу после разминирования

Разминирование теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР находится сейчас на завершающей стадии, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:24

2022-04-13T17:24

2022-04-13T18:57

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СЧАСТЬЕ (ЛНР) 13 апр - РИА Новости. Разминирование теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР находится сейчас на завершающей стадии, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, но уже в течение двух недель проходит её разминирование, в том числе с участием саперов из России."На сегодняшний день на завершающей стадии находится разминирование данной теплоэлектростанции", - сказал Пасечник, уточнив, что оно является одной из важнейших задач властей республики, важен также и запуск её в работу (он, в свою очередь, позволит запустить в полном объёме работу Алчевского металлургического и Стахановского металлургического комбинатов).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 13 апреля, с начала операции уничтожено 89% танков и других бронированных машин Украины (2169 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 69% парка вертолетов (103 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220317/vizit-1778750819.html

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Разминирование ТЭС в Счастье ЛНР, где также были найдены иностранные гранатометы На брошенных украинских позициях на ТЭС в Счастье (ЛНР) находят гранатомёты иностранного производства - неиспользованные, рядом лежат советские - отстрелянные. На кадрах также разминирование электростанции. 2022-04-13T17:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина