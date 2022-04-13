https://ria.ru/20220413/sberbank-1783346543.html
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина - РИА Новости, 13.04.2022
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина
Удаление приложения Сбербанка из магазина Google Play связано с соблюдением Google закона о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:52
2022-04-13T15:52
2022-04-13T15:52
экономика
сша
великобритания
сбербанк россии
google
apple ios
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Удаление приложения Сбербанка из магазина Google Play связано с соблюдением Google закона о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.В Сбербанке 12 апреля предупредили, что некоторые мобильные приложения банка на iOS недоступны для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленные приложения работают и удалять их не нужно
https://ria.ru/20220413/oplata-1783319197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, великобритания, сбербанк россии, google, apple ios, санкции в отношении россии
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина санкциями