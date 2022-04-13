Рейтинг@Mail.ru
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/sberbank-1783346543.html
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина - РИА Новости, 13.04.2022
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина
Удаление приложения Сбербанка из магазина Google Play связано с соблюдением Google закона о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:52
2022-04-13T15:52
экономика
сша
великобритания
сбербанк россии
google
apple ios
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_d07350190ea921e78bd41829519d85ec.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Удаление приложения Сбербанка из магазина Google Play связано с соблюдением Google закона о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.В Сбербанке 12 апреля предупредили, что некоторые мобильные приложения банка на iOS недоступны для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленные приложения работают и удалять их не нужно
https://ria.ru/20220413/oplata-1783319197.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_115e65ad29db2ec5c36219b4a49f39cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, великобритания, сбербанк россии, google, apple ios, санкции в отношении россии
15:52 13.04.2022
 
Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина

Google объяснил удаление приложения Сбербанка из своего магазина санкциями

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Удаление приложения Сбербанка из магазина Google Play связано с соблюдением Google закона о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
В Сбербанке 12 апреля предупредили, что некоторые мобильные приложения банка на iOS недоступны для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленные приложения работают и удалять их не нужно
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:15
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
 
ЭкономикаСШАВеликобританияСбербанк РоссииGoogleApple iOSСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала