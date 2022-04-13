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Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play - РИА Новости, 13.04.2022
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Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play - РИА Новости, 13.04.2022
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play
Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:57
2022-04-13T10:55
технологии
санкции в отношении россии
сбербанк россии
google play
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке Android."Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play", — говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации.Там подчеркнули, что ранее установленное приложение работает без ограничений. Его рекомендовали не удалять.Новые же пользователи могут скачать сервис с официального сайта банка. Также доступна веб-версия, которая адаптирована для мобильных устройств.Ранее "Сбербанк онлайн" убрали из App Store для устройств на iOS.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
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технологии, санкции в отношении россии, сбербанк россии, google play
09:57 13.04.2022 (обновлено: 10:55 13.04.2022)
 
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play

Приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания в Google Play из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке Android.
"Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play", — говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации.
Там подчеркнули, что ранее установленное приложение работает без ограничений. Его рекомендовали не удалять.
Новые же пользователи могут скачать сервис с официального сайта банка. Также доступна веб-версия, которая адаптирована для мобильных устройств.
Ранее "Сбербанк онлайн" убрали из App Store для устройств на iOS.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
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ТехнологииСанкции в отношении РоссииСбербанк РоссииGoogle Play
 
 
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