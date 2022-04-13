https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255330.html
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play - РИА Новости, 13.04.2022
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play
Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:57
2022-04-13T09:57
2022-04-13T10:55
технологии
санкции в отношении россии
сбербанк россии
google play
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775051296_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_1e35b54b9ebd6b412e9fb61161657500.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке Android."Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play", — говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации.Там подчеркнули, что ранее установленное приложение работает без ограничений. Его рекомендовали не удалять.Новые же пользователи могут скачать сервис с официального сайта банка. Также доступна веб-версия, которая адаптирована для мобильных устройств.Ранее "Сбербанк онлайн" убрали из App Store для устройств на iOS.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/sber-1783070913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкции в отношении россии, сбербанк россии, google play
09:57 13.04.2022 (обновлено: 10:55 13.04.2022)
Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play
Приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания в Google Play из-за санкций
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке Android.
"Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк
онлайн" на платформе Android
недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google
Play", — говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации.
Там подчеркнули, что ранее установленное приложение работает без ограничений. Его рекомендовали не удалять.
Новые же пользователи могут скачать сервис с официального сайта банка. Также доступна веб-версия, которая адаптирована для мобильных устройств.
Ранее "Сбербанк онлайн" убрали из App Store для устройств на iOS.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США
и Великобритании
. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.