https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255330.html

Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play

Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play - РИА Новости, 13.04.2022

Мобильное приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play

Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:57

2022-04-13T09:57

2022-04-13T10:55

технологии

санкции в отношении россии

сбербанк россии

google play

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновления уже установленной версии в магазине Google Play для устройств на операционке Android."Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play", — говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации.Там подчеркнули, что ранее установленное приложение работает без ограничений. Его рекомендовали не удалять.Новые же пользователи могут скачать сервис с официального сайта банка. Также доступна веб-версия, которая адаптирована для мобильных устройств.Ранее "Сбербанк онлайн" убрали из App Store для устройств на iOS.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/sber-1783070913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, санкции в отношении россии, сбербанк россии, google play