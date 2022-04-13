https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255091.html

Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции

Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции - РИА Новости, 13.04.2022

Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции

Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:56

2022-04-13T09:56

2022-04-13T09:56

сбербанк россии

технологии

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации."Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в "опросе от Сбера". Взамен клиенту обещают начислить бонусы от "СберСпасибо". ... у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей. В результате клиенту приходит смс с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты", - говорится в сообщении.Эксперты банка напоминают, что ни при каких обстоятельствах не нужно передавать коды из смс сторонним лицам. Информацию об акциях клиентам необходимо перепроверять на официальных источниках.

https://ria.ru/20220409/moshenniki-1782642826.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, технологии, россия