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Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции - РИА Новости, 13.04.2022
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Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции
Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции - РИА Новости, 13.04.2022
Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции
Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:56
2022-04-13T09:56
сбербанк россии
технологии
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации."Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в "опросе от Сбера". Взамен клиенту обещают начислить бонусы от "СберСпасибо". ... у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей. В результате клиенту приходит смс с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты", - говорится в сообщении.Эксперты банка напоминают, что ни при каких обстоятельствах не нужно передавать коды из смс сторонним лицам. Информацию об акциях клиентам необходимо перепроверять на официальных источниках.
https://ria.ru/20220409/moshenniki-1782642826.html
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сбербанк россии, технологии, россия
09:56 13.04.2022
 
Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции

Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции от "СберСпасибо"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера на выставочной экспозиции
Стенд Сбера на выставочной экспозиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Стенд Сбера на выставочной экспозиции
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в "опросе от Сбера". Взамен клиенту обещают начислить бонусы от "СберСпасибо". ... у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей. В результате клиенту приходит смс с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты", - говорится в сообщении.
Эксперты банка напоминают, что ни при каких обстоятельствах не нужно передавать коды из смс сторонним лицам. Информацию об акциях клиентам необходимо перепроверять на официальных источниках.
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Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников
 
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