https://ria.ru/20220413/sapery-1783253025.html

Минобороны показало, как российские саперы помогают украинским фермерам

Минобороны показало, как российские саперы помогают украинским фермерам - РИА Новости, 13.04.2022

Минобороны показало, как российские саперы помогают украинским фермерам

Минобороны РФ показало, как российские саперы помогают украинским фермерам в Харьковской области. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:06

2022-04-13T11:06

2022-04-13T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало, как российские саперы помогают украинским фермерам в Харьковской области.Ведомство отмечает, что аграрии нередко находят неразорвавшиеся мины и снаряды, поэтому и попросили российских саперов помочь с разминированием сельхозугодий. Проселочные дороги также были заминированы украинскими военными при отступлении.На представленном Минобороны видео военнослужащие с помощью металлоискателей обследуют поля.Как рассказал ответственный за проведение весенне-полевых работ Сергей Челомбитько, с посевом ячменя фермеры уже не успели, а озимую пшеницу не смогли нормально подкормить. Теперь будут сажать кукурузу, подсолнечник и сою."Горючки 10% на хозяйствах, то есть ГСМ вообще нету. Чтобы выехать сейчас работать – это на один день. А так все. Мы стоим", - добавил Челомбитько.Тем не менее, сельскохозяйственные работники не отчаиваются. Как подчеркнул руководитель службы экономической безопасности аграрного предприятия Юрий Юрченко, озимая пшеница распустилась только на 65-70% от своего потенциала, но при благоприятных погодных условиях все равно можно будет собрать среднестатистический урожай."Все у них пойдет. Поэтому людей надо сейчас выделять, поддерживать, оказывать всяческое содействие. Многие побросали все и убежали ждать, посмотреть, как оно будет дальше, не заботясь о том, что люди потеряют рабочие места, что тут будет скоро, через несколько месяцев, нечего кушать и негде работать", - отметил он.

https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782850786.html

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россия

харьковская область

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Российские саперы проверяют поля для посевной под Харьковом Украинские фермеры просто боятся выходить в поле – на сельхозугодьях нередко находят неразорвавшиеся мины и снаряды. Чтобы сделать работу более безопасной, аграрии обратились за помощью к российским военным. 2022-04-13T11:06 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область