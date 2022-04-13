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США рассматривают возможность расширения санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022
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США рассматривают возможность расширения санкций против России
США рассматривают возможность расширения санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022
США рассматривают возможность расширения санкций против России
США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T23:41
2022-04-13T23:43
санкции в отношении россии
сша
джо байден
владимир зеленский
украина
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По его словам, речь об этом шла в ходе телефонного разговора президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским."Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня", - сказала Псаки на брифинге для журналистов."Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/dollar-1783322153.html
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санкции в отношении россии, сша, джо байден, владимир зеленский, украина
23:41 13.04.2022 (обновлено: 23:43 13.04.2022)
 
США рассматривают возможность расширения санкций против России

Белый дом: США рассматривают возможность введения новых санкций против России

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По его словам, речь об этом шла в ходе телефонного разговора президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
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"Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня", - сказала Псаки на брифинге для журналистов.
"Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять", - добавила она.
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Санкции в отношении РоссииСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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