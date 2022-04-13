https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html

США рассматривают возможность расширения санкций против России

США рассматривают возможность расширения санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022

США рассматривают возможность расширения санкций против России

США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T23:41

2022-04-13T23:41

2022-04-13T23:43

санкции в отношении россии

сша

джо байден

владимир зеленский

украина

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По его словам, речь об этом шла в ходе телефонного разговора президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским."Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня", - сказала Псаки на брифинге для журналистов."Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/dollar-1783322153.html

https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

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санкции в отношении россии, сша, джо байден, владимир зеленский, украина