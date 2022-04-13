https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html
США рассматривают возможность расширения санкций против России
США рассматривают возможность расширения санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022
США рассматривают возможность расширения санкций против России
США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T23:41
2022-04-13T23:41
2022-04-13T23:43
санкции в отношении россии
сша
джо байден
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По его словам, речь об этом шла в ходе телефонного разговора президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским."Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня", - сказала Псаки на брифинге для журналистов."Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/dollar-1783322153.html
https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c040beb719ce0def221442d3d914a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, сша, джо байден, владимир зеленский, украина
23:41 13.04.2022 (обновлено: 23:43 13.04.2022)
США рассматривают возможность расширения санкций против России
Белый дом: США рассматривают возможность введения новых санкций против России