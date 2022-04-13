https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783418693.html

Президент Польши выступил против диалога с Россией

Президент Польши выступил против диалога с Россией - РИА Новости, 13.04.2022

Президент Польши выступил против диалога с Россией

Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:40

2022-04-13T21:40

2022-04-13T21:40

в мире

владимир зеленский

польша

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ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией."Мы видели картину, которую нельзя понять и принять. Разрушенные жилые районы, разбомбленные дома обычных людей. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому и президентам, что это не война, а терроризм. Если кто-то направляет самолеты, солдат бомбить жилые кварталы, убивать гражданских лиц, то это не война, а жестокость, бандитизм и терроризм. Это картина российского нападения на Украину, с которым мы никогда не можем смириться", - заявил Дуда в Киеве, куда он прибыл вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, трансляцию ведет Польское телевидение."Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор", - добавил он.При этом Дуда настаивает на новых санкциях и изоляции России. "Для тех, кто нарушает такие правила, нет места сегодня среди международного сообщества, которое взаимно признает друг друга. Когда мы говорим о санкциях и мерах в отношении напавшего, то это должны быть исключительные санкции, чтобы довели до завершения эту войну, и чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/dipsobstvennost-1783387514.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783083773.html

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в мире, владимир зеленский, польша, анджей дуда, украина, донбасс