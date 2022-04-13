https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783416029.html

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов - РИА Новости, 13.04.2022

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов, заявил МИД. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:17

2022-04-13T21:17

2022-04-13T23:32

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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совет федерации рф

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов, заявил МИД.В ведомстве отметили, что это контрмеры, которые вводятся в ответ на решение властей Канады от 24 марта, когда в черный список включили весь состав Совета Федерации."Указанные лица внесены на постоянной основе в российский стоп-лист в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", — подчеркнули в министерстве.Продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, который наносится и самой Канаде, и ее отношениям с Россией, заключили дипломаты.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Против множества россиян ввели персональные ограничения — в первую очередь они коснулись руководства страны, в том числе президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина и других должностных лиц. Попали в черный список и практически все российские парламентарии.На все подобные шаги Москва отвечает зеркально, подчеркивая, что вина за разрушение отношений лежит прежде всего на Западе.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779939602.html

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782910521.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, канада, совет федерации рф