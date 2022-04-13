https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783322478.html

Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР

Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.04.2022

Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР

Великобритания ввела санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:26

2022-04-13T14:26

2022-04-13T14:41

великобритания

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ананченко, следует из опубликованного правительством страны документа. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1,4 тысячи российских граждан и предприятий. Лондон вводит санкции "против тех, кто поддерживает незаконные сепаратистские регионы" и причастен к незаконным действиям против гражданского населения, цитирует министра британский МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220412/uralvagonzavod-1783175353.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774619394.html

великобритания

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр