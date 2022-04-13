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Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783322478.html
Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР
Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР
Великобритания ввела санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:26
2022-04-13T14:41
великобритания
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ананченко, следует из опубликованного правительством страны документа. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1,4 тысячи российских граждан и предприятий. Лондон вводит санкции "против тех, кто поддерживает незаконные сепаратистские регионы" и причастен к незаконным действиям против гражданского населения, цитирует министра британский МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220412/uralvagonzavod-1783175353.html
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774619394.html
великобритания
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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великобритания, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
14:26 13.04.2022 (обновлено: 14:41 13.04.2022)
 
Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР

Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР Козлова и Ананченко

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ананченко, следует из опубликованного правительством страны документа. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1,4 тысячи российских граждан и предприятий. Лондон вводит санкции "против тех, кто поддерживает незаконные сепаратистские регионы" и причастен к незаконным действиям против гражданского населения, цитирует министра британский МИД.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВеликобританияВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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