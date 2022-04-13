https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783308242.html

Британия расширила санкционный список против России

Британия расширила санкционный список против России - РИА Новости, 13.04.2022

Британия расширила санкционный список против России

Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, следует из опубликованного на сайте правительства документа. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:37

2022-04-13T13:37

2022-04-13T15:29

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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афк "система"

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донецкая народная республика

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ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, следует из опубликованного на сайте правительства документа.Основанием для ограничений Лондон назвал меры по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".В частности, под санкции попали помощник президента России Андрей Фурсенко, украинский политик Виктор Медведчук, владелец группы ЕСН Григорий Березкин и супруга главы МИД Мария Лаврова.Кроме того, в новом списке оказались глава "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, а также главы правительств ЛНР и ДНР Сергей Козлов и Александр Ананченко.Помимо этого, ограничения коснулись экс-главы ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина, причем он значится в документе как действующий президент РЖД, хотя его сменил на этой должности Олег Белозеров в августе 2015 года. Самого Белозерова в списке нет.Сообщается, что активы чиновников и бизнесменов заморозят, им запретят въезд в страну. Также к ним применяются и так называемые транспортные санкции, то есть запрет на вход в британские порты кораблей, принадлежащих, контролируемых, зафрахтованных или управляемых указанными лицами, это касается и пролета или посадки воздушных судов.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

https://ria.ru/20220413/aktivy-1783282810.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

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Владимир Лаврентьев

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