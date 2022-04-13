https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783305205.html

Зеленский призвал Эстонию ввести новые санкции против России

Зеленский призвал Эстонию ввести новые санкции против России - РИА Новости, 13.04.2022

Зеленский призвал Эстонию ввести новые санкции против России

Владимир Зеленский призвал Эстонию к принятию новых санкций против России, блокировке всех российских банков и введению нефтяного эмбарго на уровне ЕС. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:26

2022-04-13T13:26

2022-04-13T13:26

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владимир зеленский

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Эстонию к принятию новых санкций против России, блокировке всех российских банков и введению нефтяного эмбарго на уровне ЕС.В среду Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Эстонии, его речь транслировалась на сайте высшего законодательного органа балтийской республики. Он выразил благодарность Эстонии за поддержку Украины, прием беженцев из страны и за все санкции против России, которые уже ввела Эстония."Я призываю вас утвердить очень важный новый пакет санкций против российского государства на уровне Европейского Союза. Заблокировать все российские банки. Ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС", - сказал Зеленский.По его словам, Россия якобы насильно депортирует людей из Украины. "Я призываю вас искать инструменты на уровне Европейского Союза, чтобы помочь вернуть депортированных из России людей на Украину. У вас есть на это силы. Пока Россия не вернет украденных украинских детей, их бизнес не должен получать деньги из Европы", - заявил Зеленский.Он уверен, что Россия якобы использует оружие, запрещенное международными стандартами. "Это террор против мирного населения. Это попытка сломить сопротивление народа. Почему руководство России это делает? Почему Москва чувствует себя безнаказанной? Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос. Российское руководство не верит, что Европа сможет привлечь Россию к ответственности", - считает Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, москва, россия, эстония, в мире, украина, владимир зеленский