https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783288103.html

Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко

Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022

Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко

Ситуация с санкциями, наложенными на Россию, может усугубиться, РФ готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:32

2022-04-13T12:32

2022-04-13T12:44

экономика

россия

санкции в отношении россии

валентина матвиенко

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ситуация с санкциями, наложенными на Россию, может усугубиться, РФ готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет "церемониться", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Есть понимание того, что ситуация может дальше усугубляться, и мы будем принимать дополнительные меры, которые нужны для стабилизации экономики и минимизации вреда санкций", - сказала она на заседании Совфеда в среду.По словам спикера, наступило непростое время, в ближайшем будущем лучше не станет."Будут новые санкции накладывать, экономическая война есть война. И сейчас надо вести себя как на войне", - подчеркнула Матвиенко.По ее словам, с Россией никто не считается, "доходят уже до экономических преступлений, забирают нашу собственность, наши деньги и так далее"."Поэтому церемониться ни с кем не надо, надо исходить из своих национальных интересов", - заявила спикер.

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783285132.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, санкции в отношении россии, валентина матвиенко