https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783288103.html
Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко
Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022
Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко
Ситуация с санкциями, наложенными на Россию, может усугубиться, РФ готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:32
2022-04-13T12:32
2022-04-13T12:44
экономика
россия
санкции в отношении россии
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ситуация с санкциями, наложенными на Россию, может усугубиться, РФ готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет "церемониться", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Есть понимание того, что ситуация может дальше усугубляться, и мы будем принимать дополнительные меры, которые нужны для стабилизации экономики и минимизации вреда санкций", - сказала она на заседании Совфеда в среду.По словам спикера, наступило непростое время, в ближайшем будущем лучше не станет."Будут новые санкции накладывать, экономическая война есть война. И сейчас надо вести себя как на войне", - подчеркнула Матвиенко.По ее словам, с Россией никто не считается, "доходят уже до экономических преступлений, забирают нашу собственность, наши деньги и так далее"."Поэтому церемониться ни с кем не надо, надо исходить из своих национальных интересов", - заявила спикер.
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783285132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, валентина матвиенко
12:32 13.04.2022 (обновлено: 12:44 13.04.2022)
Ситуация с антироссийскими санкциями может усугубляться, заявила Матвиенко
Матвиенко: cитуация с антироссийскими санкциями может усугубляться
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ситуация с санкциями, наложенными на Россию, может усугубиться, РФ готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет "церемониться", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Есть понимание того, что ситуация может дальше усугубляться, и мы будем принимать дополнительные меры, которые нужны для стабилизации экономики и минимизации вреда санкций", - сказала она на заседании Совфеда в среду.
По словам спикера, наступило непростое время, в ближайшем будущем лучше не станет.
"Будут новые санкции накладывать, экономическая война есть война. И сейчас надо вести себя как на войне", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, с Россией
никто не считается, "доходят уже до экономических преступлений, забирают нашу собственность, наши деньги и так далее".
"Поэтому церемониться ни с кем не надо, надо исходить из своих национальных интересов", - заявила спикер.