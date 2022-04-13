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Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России - РИА Новости, 13.04.2022
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Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России
Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России - РИА Новости, 13.04.2022
Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о позиции европейских стран по сокращению энергозависимости от РФ, заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:35
2022-04-13T10:35
петер сийярто
россия
мадрид (город)
венгрия
мид венгрии
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о позиции европейских стран по сокращению энергозависимости от РФ, заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию, чтобы они участвовали, пишет газета Mundo."Энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании. Пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия. Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали", - заверил Боррель испанским СМИ в Мадриде.Как пишет издание, он также назвал "несимметричным ударом" ответ Европы на прием беженцев и санкции против РФ, который очень неравномерно влияет на европейские страны.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страна не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России.Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html
https://ria.ru/20220413/gaz-1783230457.html
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мадрид (город)
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петер сийярто, россия, мадрид (город), венгрия, мид венгрии, еврокомиссия, евросоюз
10:35 13.04.2022
 
Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России

Боррель заявил о необходимости компенсаций пострадавшим от отмены поставок газа из России

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о позиции европейских стран по сокращению энергозависимости от РФ, заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию, чтобы они участвовали, пишет газета Mundo.
"Энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании. Пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия. Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали", - заверил Боррель испанским СМИ в Мадриде.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страна не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
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Петер СийяртоРоссияМадрид (город)ВенгрияМИД ВенгрииЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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