https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783242404.html
В Японии из-за санкций выросли цены на палладиевый сплав для стоматологии
В Японии из-за санкций выросли цены на палладиевый сплав для стоматологии - РИА Новости, 13.04.2022
В Японии из-за санкций выросли цены на палладиевый сплав для стоматологии
Министерство здравоохранения Японии готовится принять меры в связи с резким ростом цен на сплавы из палладия, которые используются для коронок и пломб в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:03
2022-04-13T08:03
2022-04-13T08:03
в мире
япония
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии готовится принять меры в связи с резким ростом цен на сплавы из палладия, которые используются для коронок и пломб в стоматологии, сообщил телеканал NHK.В связи с ростом цен на палладиевые сплавы министерство намерено экстренно пересмотреть себестоимость материалов в стоматологии, так как рост цен на палладий уже начал сказываться на доходах стоматологических клиник.Обычно себестоимость материалов корректируется раз в месяц, но последний раз цена на палладиевый сплав пересматривалась совсем недавно – с апреля стоимость 30 граммов палладия была определена в 94 тысячи иен (около 742 долларов). Как ожидается, в результате внеочередного пересмотра себестоимость на палладиевый сплав в мае вновь возрастет.В марте 2021 года 30 граммов ценного металла стоили 75 тысяч иен (по текущему курсу около 592 долларов). В марте 2022 года 30 граммов стоили уже 88 тысяч иен (около 694 долларов), затем в апреле цену повысили до 94 тысяч (около 742 долларов).
https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, санкции в отношении россии
В Японии из-за санкций выросли цены на палладиевый сплав для стоматологии
В Японии из-за санкций выросли цены на сплавы из палладия для коронок и пломб
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии готовится принять меры в связи с резким ростом цен на сплавы из палладия, которые используются для коронок и пломб в стоматологии, сообщил телеканал NHK.
В связи с ростом цен на палладиевые сплавы министерство намерено экстренно пересмотреть себестоимость материалов в стоматологии, так как рост цен на палладий уже начал сказываться на доходах стоматологических клиник.
Обычно себестоимость материалов корректируется раз в месяц, но последний раз цена на палладиевый сплав пересматривалась совсем недавно – с апреля стоимость 30 граммов палладия была определена в 94 тысячи иен (около 742 долларов). Как ожидается, в результате внеочередного пересмотра себестоимость на палладиевый сплав в мае вновь возрастет.
В марте 2021 года 30 граммов ценного металла стоили 75 тысяч иен (по текущему курсу около 592 долларов). В марте 2022 года 30 граммов стоили уже 88 тысяч иен (около 694 долларов), затем в апреле цену повысили до 94 тысяч (около 742 долларов).