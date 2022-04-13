https://ria.ru/20220413/samolety-1783357684.html

Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году

Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022

Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году

Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:35

2022-04-13T16:35

2022-04-13T16:35

экономика

россия

ростех

технологии

сергей чемезов

ту-214

ил-96

самолеты

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Основной акцент - на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза - свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой", - добавил Чемезов.Он также отметил, что самыми массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100. Их в перспективе до 2030 года будут выпущены не десятки, а сотни штук.Как ранее сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, российская авиакомпания S7 планирует, в частности, эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96.Самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью, ранее поясняли в "Ростехе". В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач.

https://ria.ru/20220413/ms-21-1783293708.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, ростех, технологии, сергей чемезов, ту-214, ил-96, самолеты