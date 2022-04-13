Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году
"Ростех": первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
Самолет Ту-214 . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Эти самолеты уже поставляются, пока - небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году", - сказал он.
"Основной акцент - на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза - свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой", - добавил Чемезов.
Он также отметил, что самыми массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100. Их в перспективе до 2030 года будут выпущены не десятки, а сотни штук.
Как ранее сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, российская авиакомпания S7 планирует, в частности, эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96.
Самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью, ранее поясняли в "Ростехе". В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач.