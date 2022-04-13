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Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022
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Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году
Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022
Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году
Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:35
2022-04-13T16:35
экономика
россия
ростех
технологии
сергей чемезов
ту-214
ил-96
самолеты
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Основной акцент - на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза - свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой", - добавил Чемезов.Он также отметил, что самыми массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100. Их в перспективе до 2030 года будут выпущены не десятки, а сотни штук.Как ранее сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, российская авиакомпания S7 планирует, в частности, эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96.Самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью, ранее поясняли в "Ростехе". В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач.
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экономика, россия, ростех, технологии, сергей чемезов, ту-214, ил-96, самолеты
16:35 13.04.2022
 
Первые поставки Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году

"Ростех": первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для авиакомпаний начнутся в 2024 году

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова / Перейти в фотобанкСамолет Ту-214
Самолет Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
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Самолет Ту-214 . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Эти самолеты уже поставляются, пока - небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году", - сказал он.
"Основной акцент - на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза - свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой", - добавил Чемезов.
Он также отметил, что самыми массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100. Их в перспективе до 2030 года будут выпущены не десятки, а сотни штук.
Как ранее сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, российская авиакомпания S7 планирует, в частности, эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96.
Самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью, ранее поясняли в "Ростехе". В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач.
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ЭкономикаРоссияРостехТехнологииСергей ЧемезовТу-214Ил-96Самолеты
 
 
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