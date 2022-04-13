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Эксперты предупредили об увеличении риска столкновений самолетов с птицами
Эксперты предупредили об увеличении риска столкновений самолетов с птицами - РИА Новости, 13.04.2022
Эксперты предупредили об увеличении риска столкновений самолетов с птицами
Столкновения воздушных судов с птицами при взлете и посадке наиболее вероятны на этой неделе из-за сезонной миграции пернатых, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:43
2022-04-13T06:43
2022-04-13T06:43
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Столкновения воздушных судов с птицами при взлете и посадке наиболее вероятны на этой неделе из-за сезонной миграции пернатых, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Эксперты ВНИИ ГОЧС напоминают о начавшемся сезоне весенней миграции диких перелетных птиц. В связи с этим повышаются риски возникновения авиационных происшествий и инцидентов, причиной которых могут стать столкновения воздушных судов при взлете и посадке с пернатыми", — говорится в сообщении на сайте института.Отмечается, что ученые ВНИИ ГОЧС уже рекомендовали Росавиации "организовать надежное орнитологическое обеспечение полетов в этот период".
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туризм, внии гочс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, аэропорты
Эксперты предупредили об увеличении риска столкновений самолетов с птицами
Эксперты предупредили, что миграция птиц может привести к их столкновениям с самолетами