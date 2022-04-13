https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html

В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет

В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет - РИА Новости, 13.04.2022

В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет

В реестр РФ уже переведен 571 зарубежный самолет российских авиакомпаний из 781, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:54

2022-04-13T11:54

2022-04-13T11:54

экономика

андрей белоусов

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В реестр РФ уже переведен 571 зарубежный самолет российских авиакомпаний из 781, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Обеспечено сохранение парка воздушных судов у российских авиакомпаний, организована их безопасная эксплуатация - 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.По данным Минтранса РФ, всего по состоянию на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. В конце марта министра транспорта Виталий Савельев говорил, что всего в стране эксплуатируется более 1,3 тысячи воздушных судов. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220412/ms-21-1783144898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, андрей белоусов, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии