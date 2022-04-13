В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет
В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет отечественных авиакомпаний
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В реестр РФ уже переведен 571 зарубежный самолет российских авиакомпаний из 781, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Обеспечено сохранение парка воздушных судов у российских авиакомпаний, организована их безопасная эксплуатация - 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
По данным Минтранса РФ, всего по состоянию на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. В конце марта министра транспорта Виталий Савельев говорил, что всего в стране эксплуатируется более 1,3 тысячи воздушных судов. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.