https://ria.ru/20220413/rubli-1783247117.html

Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко

Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.04.2022

Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:11

2022-04-13T09:11

2022-04-13T09:11

экономика

олег кожемяко

белоруссия

россия

русский (остров)

александр лукашенко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает."Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает", – сказал Лукашенко в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.Главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780938257.html

https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html

белоруссия

россия

русский (остров)

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, олег кожемяко, белоруссия, россия, русский (остров), александр лукашенко, приморский край