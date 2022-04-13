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Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко
Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.04.2022
Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:11
2022-04-13T09:11
экономика
олег кожемяко
белоруссия
россия
русский (остров)
александр лукашенко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает."Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает", – сказал Лукашенко в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.Главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780938257.html
https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html
белоруссия
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русский (остров)
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экономика, олег кожемяко, белоруссия, россия, русский (остров), александр лукашенко, приморский край
09:11 13.04.2022
 
Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: страну не напрягают расчеты в российских рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.
"Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает", – сказал Лукашенко в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.
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Главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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ЭкономикаОлег КожемякоБелоруссияРоссияРусский (остров)Александр ЛукашенкоПриморский край
 
 
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