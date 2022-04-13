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Курс рубля прибавляет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 13.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220413/rubl-1783257347.html
Курс рубля прибавляет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля прибавляет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 13.04.2022
Курс рубля прибавляет к доллару и евро в начале торгов
На старте торгов на Московской бирже рубль слабо растет к европейской и американской валютам. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:10
2022-04-13T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На старте торгов на Московской бирже рубль слабо растет к европейской и американской валютам.Курс доллара расчетами "завтра" к 10:04 мск снизился на 18 копеек — до 79,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля, следует из данных торговой площадки.ЦБ установил на среду официальный курс доллара на отметке 79,62 рубля, евро — 86,79.По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля — к основным валютам стран торговых партнеров России с учетом инфляции — к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, а к евро — на 18,2%. Номинальные же значения снизились на 25,4% и 23,3% соответственно.
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экономика, доллар, евро, россия
10:10 13.04.2022 (обновлено: 10:33 13.04.2022)
 
Курс рубля прибавляет к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 20 копеек в начале торгов

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На старте торгов на Московской бирже рубль слабо растет к европейской и американской валютам.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:04 мск снизился на 18 копеек — до 79,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля, следует из данных торговой площадки.
ЦБ установил на среду официальный курс доллара на отметке 79,62 рубля, евро — 86,79.
По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля — к основным валютам стран торговых партнеров России с учетом инфляции — к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, а к евро — на 18,2%.
Номинальные же значения снизились на 25,4% и 23,3% соответственно.
 
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