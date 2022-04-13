https://ria.ru/20220413/rubl-1783230669.html

В Китае предсказали перелом мировой валютной системы из-за "газового рубля"

В Китае предсказали перелом мировой валютной системы из-за "газового рубля" - РИА Новости, 13.04.2022

В Китае предсказали перелом мировой валютной системы из-за "газового рубля"

Появление "газового рубля" из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, такое мнение в статье... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T01:40

2022-04-13T01:40

2022-04-13T01:40

экономика

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Появление "газового рубля" из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, такое мнение в статье издания "Хуаньцю шибао" выразил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.Как пишет автор, после начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода."Это означает, прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой", - указывает Полин. При этом, по его словам, защитные и контратакующие меры Москвы осуществлялись по принципу "око за око", в их число вошло и поручение Владимира Путина "Газпрому" изменить условия расчетов по контрактам на оплату в рублях.""Газовый рубль" не эквивалентен "нефтедоллару", но его существование может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту", - считает эксперт.По его мнению, после 2014 года перевод торговой и инвестиционной деятельность между Россией и Европой на евро нанес доллару серьезный удар. При этом введение Москвой порядка расчетов за газ в рублях для "недружественных стран" из-за последних санкций оказало огромное влияние на интернационализацию евро и международную стоимость европейской валюты.Кроме того, заморозка США и ЕС валютных резервов России сделали суверенную кредитную валюту и международную систему расчетов политическим инструментом и оружием, чем "подорвали кредитную основу суверенной кредитной валюты как международной резервной валюты и международной расчетной валюты", отмечает Полин.По мнению эксперта, существующая международная расчетно-резервная система на основе доллара и евро, сформированная после Бреттон-Вудской системы, неизбежно претерпит серьезные изменения. "Более конкурентоспособные международные валюты войдут в международную систему резервных валют, и на первый план выйдут более выгодные и удобные системы расчетов. Хотя в краткосрочной перспективе гегемонию доллара по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались", - заключает он.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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экономика, владимир путин, газпром