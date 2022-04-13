01:16 13.04.2022 (обновлено: 03:03 13.04.2022)
Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля
Экономист Клопенко заявил, что рубль к концу апреля окажется на отметке 70—80 за доллар
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого укрепления не произойдет - для этого нет экономических обоснований, пояснил агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.
Он отметил, что санкционная политика Запада на данный момент не оказала существенного влияния на рубль - фактически он вернулся к январским уровням.
“Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники”, - объяснил эксперт.
Он добавил, что дополнительного негатива для рубля на рынке ждать не приходится, а к объявленным уже сейчас санкциями могут приплюсовать лишь точечные меры, которые не нанесут значимого ущерба. Запад еще может грозить России техническим дефолтам по внешнему долгу, однако фактического ущерба не ожидается: всем известно, что Россия в состоянии исправно платить по долгам, вдобавок у нее заморожено более 300 млрд долларов в виде резервов. Ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада из этого не выйдет, резюмировал Клопенко.