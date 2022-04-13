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Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля - РИА Новости, 13.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220413/rubl-1783228720.html
Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля
Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля - РИА Новости, 13.04.2022
Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля
Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T01:16
2022-04-13T03:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого укрепления не произойдет - для этого нет экономических обоснований, пояснил агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.Он отметил, что санкционная политика Запада на данный момент не оказала существенного влияния на рубль - фактически он вернулся к январским уровням.Он добавил, что дополнительного негатива для рубля на рынке ждать не приходится, а к объявленным уже сейчас санкциями могут приплюсовать лишь точечные меры, которые не нанесут значимого ущерба. Запад еще может грозить России техническим дефолтам по внешнему долгу, однако фактического ущерба не ожидается: всем известно, что Россия в состоянии исправно платить по долгам, вдобавок у нее заморожено более 300 млрд долларов в виде резервов. Ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада из этого не выйдет, резюмировал Клопенко.
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экономика, россия, рубль
01:16 13.04.2022 (обновлено: 03:03 13.04.2022)
 
Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля

Экономист Клопенко заявил, что рубль к концу апреля окажется на отметке 70—80 за доллар

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого укрепления не произойдет - для этого нет экономических обоснований, пояснил агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.
Он отметил, что санкционная политика Запада на данный момент не оказала существенного влияния на рубль - фактически он вернулся к январским уровням.
“Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники”, - объяснил эксперт.
Он добавил, что дополнительного негатива для рубля на рынке ждать не приходится, а к объявленным уже сейчас санкциями могут приплюсовать лишь точечные меры, которые не нанесут значимого ущерба. Запад еще может грозить России техническим дефолтам по внешнему долгу, однако фактического ущерба не ожидается: всем известно, что Россия в состоянии исправно платить по долгам, вдобавок у нее заморожено более 300 млрд долларов в виде резервов. Ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада из этого не выйдет, резюмировал Клопенко.
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