https://ria.ru/20220413/rubl-1783228720.html

Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля

Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля - РИА Новости, 13.04.2022

Эксперт рассказал, что ждет рубль к концу апреля

Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T01:16

2022-04-13T01:16

2022-04-13T03:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе. Но более значимого укрепления не произойдет - для этого нет экономических обоснований, пояснил агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.Он отметил, что санкционная политика Запада на данный момент не оказала существенного влияния на рубль - фактически он вернулся к январским уровням.Он добавил, что дополнительного негатива для рубля на рынке ждать не приходится, а к объявленным уже сейчас санкциями могут приплюсовать лишь точечные меры, которые не нанесут значимого ущерба. Запад еще может грозить России техническим дефолтам по внешнему долгу, однако фактического ущерба не ожидается: всем известно, что Россия в состоянии исправно платить по долгам, вдобавок у нее заморожено более 300 млрд долларов в виде резервов. Ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада из этого не выйдет, резюмировал Клопенко.

https://ria.ru/20220412/kurs-1783187743.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль