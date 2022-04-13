https://ria.ru/20220413/rossiya-1783412630.html

Ле Пен рассказала, в каком случае приедет в Россию

Ле Пен рассказала, в каком случае приедет в Россию - РИА Новости, 13.04.2022

Ле Пен рассказала, в каком случае приедет в Россию

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания главой государства не намерена... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:59

2022-04-13T20:59

2022-04-13T21:10

в мире

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

россия

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания главой государства не намерена посещать РФ, пока конфликт на Украине не закончится."Пока война не закончится, пока соглашение о мире между Украиной и Россией не будет заключено, пока Россия не уйдет с украинской территории, я не вижу никаких причин (ехать в РФ - ред.)", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV в ответ на вопрос о том, планирует ли она посетить с визитом Москву в случае своего избрания президентом Франции.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон посетил Москву с визитом 7 февраля и находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Он не раз заявлял, что продолжит посреднические усилия между Россией и Украиной для решения украинского конфликта.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/krym-1783410804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, россия