https://ria.ru/20220413/roskosmos-1783369009.html
В "Роскосмосе" прокомментировали решение ЕКА по сотрудничеству с Россией
В "Роскосмосе" прокомментировали решение ЕКА по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 13.04.2022
В "Роскосмосе" прокомментировали решение ЕКА по сотрудничеству с Россией
Приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:13
2022-04-13T17:13
2022-04-13T18:04
наука
россия
роскосмос
космос - риа наука
дмитрий рогозин
украина
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов и уточнил, что таким образом, "европейская баба с возу – русской кобыле легче"."Решение ЕКА о приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" по лунным проектам, включая миссию "Луна-25", не скажется на сроках запуска аппарата", - написал Струговец в своем Telegram-канале.Он напомнил, что на "Луне-25" планировалось испытать европейскую навигационную камеру Pilot-D. По словам Струговца, снятие этого прибора не повлияет на выполнение задач российской автоматической станции."Обойдёмся своими силами. А коллегам из ЕКА предлагаю сначала думать, потом делать. P.S. Также штатный вариант камеры Pilot намечалось установить на "Луне-27". Кроме того, на "Луне-27" ожидалась установка европейского бура Prospect, однако у нас есть возможность сделать его самостоятельно", - добавил Струговец.
https://ria.ru/20220413/luna-1783360001.html
https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, украина, европейское космическое агентство
17:13 13.04.2022 (обновлено: 18:04 13.04.2022)
В "Роскосмосе" прокомментировали решение ЕКА по сотрудничеству с Россией
"Роскосмос": остановка сотрудничества ЕКА с Россией не скажется на сроке пуска "Луны-25"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
Ранее Европейское космическое агентство
(ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине
приостанавливает сотрудничество с РФ
по лунным миссиям. Гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов и уточнил, что таким образом, "европейская баба с возу – русской кобыле легче".
"Решение ЕКА о приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" по лунным проектам, включая миссию "Луна-25", не скажется на сроках запуска аппарата", - написал Струговец в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что на "Луне-25" планировалось испытать европейскую навигационную камеру Pilot-D. По словам Струговца, снятие этого прибора не повлияет на выполнение задач российской автоматической станции.
"Обойдёмся своими силами. А коллегам из ЕКА предлагаю сначала думать, потом делать. P.S. Также штатный вариант камеры Pilot намечалось установить на "Луне-27". Кроме того, на "Луне-27" ожидалась установка европейского бура Prospect, однако у нас есть возможность сделать его самостоятельно", - добавил Струговец.