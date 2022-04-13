https://ria.ru/20220413/reysy-1783329300.html

Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае

Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае - РИА Новости, 13.04.2022

Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае

Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:55

2022-04-13T14:55

2022-04-13T14:55

туризм

стамбул

turkish airlines

екатеринбург

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово"."Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе аэровокзала.Там уточнили, что из Екатеринбурга авиакомпания летала в Стамбул. Причину отмены рейсов в пресс-службе назвать не смогли, посоветовав обратиться к перевозчику.

https://ria.ru/20220413/parizh-1783281670.html

стамбул

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стамбул, turkish airlines, екатеринбург, новости - туризм