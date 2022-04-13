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Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае - РИА Новости, 13.04.2022
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае
Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:55
2022-04-13T14:55
туризм
стамбул
turkish airlines
екатеринбург
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово"."Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе аэровокзала.Там уточнили, что из Екатеринбурга авиакомпания летала в Стамбул. Причину отмены рейсов в пресс-службе назвать не смогли, посоветовав обратиться к перевозчику.
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стамбул, turkish airlines, екатеринбург, новости - туризм
14:55 13.04.2022
 
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае

Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе аэровокзала.
Там уточнили, что из Екатеринбурга авиакомпания летала в Стамбул. Причину отмены рейсов в пресс-службе назвать не смогли, посоветовав обратиться к перевозчику.
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