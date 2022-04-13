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Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае - РИА Новости, 13.04.2022
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае
Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:55
2022-04-13T14:55
2022-04-13T14:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово"."Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе аэровокзала.Там уточнили, что из Екатеринбурга авиакомпания летала в Стамбул. Причину отмены рейсов в пресс-службе назвать не смогли, посоветовав обратиться к перевозчику.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, turkish airlines, екатеринбург, новости - туризм
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в апреле и мае
Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая