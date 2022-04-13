https://ria.ru/20220413/restorany-1783720101.html
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире - РИА Новости, 15.04.2022
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире
Московский ресторан 800°С Contemporary занял 55 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants 2022. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-13T14:07
2022-04-13T14:07
2022-04-15T15:01
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ресторан 800°С Contemporary занял 55 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants 2022.Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Hawksmoor (Лондон), Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес), Firedoor (Сидней), Keens (Нью-Йорк) и Gibson´s Italia (Чикаго).Единственный российский ресторан, вошедший в рейтинг, попадает в число лучших уже второй год подряд и улучшает свои позиции. В прошлом году он находился на 83 месте.
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
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РИА Новости
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14:07 13.04.2022 (обновлено: 15:01 15.04.2022)
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022