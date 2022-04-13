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Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
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Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире - РИА Новости, 15.04.2022
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире
Московский ресторан 800°С Contemporary занял 55 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants 2022. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-13T14:07
2022-04-15T15:01
туризм
туризм
лондон
сидней
новости - туризм
рестораны
буэнос-айрес (город)
нью-йорк
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ресторан 800°С Contemporary занял 55 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants 2022.Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Hawksmoor (Лондон), Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес), Firedoor (Сидней), Keens (Нью-Йорк) и Gibson´s Italia (Чикаго).Единственный российский ресторан, вошедший в рейтинг, попадает в число лучших уже второй год подряд и улучшает свои позиции. В прошлом году он находился на 83 месте.
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туризм, лондон, сидней, новости - туризм, рестораны, буэнос-айрес (город), нью-йорк, чикаго, москва, еда - туризм
14:07 13.04.2022 (обновлено: 15:01 15.04.2022)
 
Российский мясной ресторан вошел в рейтинг лучших в мире

Российский мясной ресторан вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022

© Pixabay / felix_wСтейк из говядины с розмарином
Стейк из говядины с розмарином - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Pixabay / felix_w
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ресторан 800°С Contemporary занял 55 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants 2022.
Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Hawksmoor (Лондон), Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес), Firedoor (Сидней), Keens (Нью-Йорк) и Gibson´s Italia (Чикаго).
Единственный российский ресторан, вошедший в рейтинг, попадает в число лучших уже второй год подряд и улучшает свои позиции. В прошлом году он находился на 83 месте.
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 17:10Туризм
В России составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств
 
ТуризмТуризмЛондонСиднейНовости - ТуризмРестораныБуэнос-Айрес (город)Нью-ЙоркЧикагоМоскваЕда - Туризм
 
 
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