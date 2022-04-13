https://ria.ru/20220413/reckitt-1783392920.html

Владелец брендов Nurofen и Durex передаст бизнес в России

Владелец брендов Nurofen и Durex передаст бизнес в России - РИА Новости, 13.04.2022

Владелец брендов Nurofen и Durex передаст бизнес в России

Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, намерена продать свой бизнес в России, следует из ее пресс-релиза. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:46

2022-04-13T18:46

2022-04-13T19:56

экономика

россия

durex

санкции

санкции в отношении россии

здоровье - общество

украина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, намерена продать свой бизнес в России, следует из ее пресс-релиза."Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам", — говорится в сообщении.В компании отметили, что сейчас работают с российскими коллегами над деталями и возможными вариантами будущей сделки. Кроме того, Reckitt пообещала сделать все возможное, чтобы сохранить работу сотрудникам при новой структуре, и заверила, что будет выплачивать им зарплаты до конца 2022 года.Reckitt Benckiser специализируется на продаже товаров различных сегментов, в частности средств личной гигиены, лекарств и продуктов питания. Она владеет такими брендами, как Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Durex, Strepsils, Nurofen и Dettol. В марте фирма приостановила все рекламные и спонсорские кампании в России и заморозила инвестиции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, известные бренды объявили об уходе из страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, durex, санкции, санкции в отношении россии, здоровье - общество, украина