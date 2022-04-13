https://ria.ru/20220413/razveddeyatelnost-1783406023.html

Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе

Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2022

Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:03

2022-04-13T20:03

2022-04-13T20:03

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил изучить и проверить сведения о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Донбасса", - говорится в сообщении.По данным министерства госбезопасности ЛНР, в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооруженных сил и полиции стран НАТО. В состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-розыскной деятельности. Уточняется также, что они легализовывали свой статус дипломатических агентов, который определял МИД Украины, и имели соответствующие привилегии и иммунитет.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783403094.html

луганская народная республика

европа

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, европа, донбасс, мид украины, обсе, нато