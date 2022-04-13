https://ria.ru/20220413/razveddeyatelnost-1783406023.html
Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе
Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2022
Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:03
2022-04-13T20:03
2022-04-13T20:03
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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мид украины
обсе
нато
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил изучить и проверить сведения о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Донбасса", - говорится в сообщении.По данным министерства госбезопасности ЛНР, в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооруженных сил и полиции стран НАТО. В состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-розыскной деятельности. Уточняется также, что они легализовывали свой статус дипломатических агентов, который определял МИД Украины, и имели соответствующие привилегии и иммунитет.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783403094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, европа, донбасс, мид украины, обсе, нато
Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе
Бастрыкин поручил проверить сведения о разведдеятельности членов миссии ОБСЕ в Донбассе