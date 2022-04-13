https://ria.ru/20220413/razveddannye-1783412467.html

США намерены предоставлять ВСУ больше разведданных, сообщают СМИ

США намерены предоставлять ВСУ больше разведданных, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.04.2022

США намерены предоставлять ВСУ больше разведданных, сообщают СМИ

Власти США намерены предоставлять украинским войскам значительно больше разведданных, чтобы помочь им в понимании военных планов РФ и реагировании, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:58

2022-04-13T20:58

2022-04-13T20:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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джо байден

javelin (птрк)

украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США намерены предоставлять украинским войскам значительно больше разведданных, чтобы помочь им в понимании военных планов РФ и реагировании, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американский чиновников.Согласно изданию, решение было принято на прошлой неделе и нацелено на то, чтобы "помочь украинским войскам лучше определять российские военные планы по нападению и позволить украинцам отражать (атаки) с помощью их артиллерии, дронов и другого оружия". Отмечается также, что разведданные позволят украинским войскам наносить удары по военным формированиям РФ на территории Донбасса и Крыма и, "возможно, вернуть территории".Ранее администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов. Также президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin.США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной оборонной помощи для Киева. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783366521.html

https://ria.ru/20220413/ssha-1783250247.html

сша

украина

донбасс

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в мире, сша, джо байден, javelin (птрк), украина, донбасс