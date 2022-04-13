https://ria.ru/20220413/raykin-1783363744.html

Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом

Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом - РИА Новости, 13.04.2022

Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом

История с увольнением Константина Райкина из его же театральной школы звучит как анекдот, считает глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:00

2022-04-13T17:00

2022-04-13T17:00

культура

культура

константин райкин

александр калягин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. История с увольнением Константина Райкина из его же театральной школы звучит как анекдот, считает глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным"."Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный", - говорится в заявлении Калягина на сайте СТД.Глава союза добавил, что и студенты, и преподаватели уже выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало."Константин Райкин – это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал. Студенты... пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец, основателю этой самой школы. Без Райкина ее бы не было, а место Полянкина мог бы занять кто угодно", - отреагировал на произошедшее глава СТД.

https://ria.ru/20220412/raykin-1783111423.html

https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, константин райкин, александр калягин