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Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/raykin-1783363744.html
Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом
Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом - РИА Новости, 13.04.2022
Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом
История с увольнением Константина Райкина из его же театральной школы звучит как анекдот, считает глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:00
2022-04-13T17:00
культура
культура
константин райкин
александр калягин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. История с увольнением Константина Райкина из его же театральной школы звучит как анекдот, считает глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным"."Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный", - говорится в заявлении Калягина на сайте СТД.Глава союза добавил, что и студенты, и преподаватели уже выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало."Константин Райкин – это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал. Студенты... пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец, основателю этой самой школы. Без Райкина ее бы не было, а место Полянкина мог бы занять кто угодно", - отреагировал на произошедшее глава СТД.
https://ria.ru/20220412/raykin-1783111423.html
https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html
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культура, константин райкин, александр калягин
17:00 13.04.2022
 
Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом

Глава СТД Калягин назвал увольнение Райкина из собственной школы анекдотом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. История с увольнением Константина Райкина из его же театральной школы звучит как анекдот, считает глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.
Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
Пьеса Шутники в театре Сатирикон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:48Культура
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
"Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный", - говорится в заявлении Калягина на сайте СТД.
Глава союза добавил, что и студенты, и преподаватели уже выступили против увольнения Райкина, подчеркнув, что без него школы вообще бы не существовало.
"Константин Райкин – это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал. Студенты... пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец, основателю этой самой школы. Без Райкина ее бы не было, а место Полянкина мог бы занять кто угодно", - отреагировал на произошедшее глава СТД.
Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:57Культура
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
 
КультураКультураКонстантин РайкинАлександр Калягин
 
 
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