https://ria.ru/20220413/rassledovanie-1783429666.html

СК расследует ранение ребенка и убийство женщины при эвакуации из Мариуполя

СК расследует ранение ребенка и убийство женщины при эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 13.04.2022

СК расследует ранение ребенка и убийство женщины при эвакуации из Мариуполя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения ребенка во время эвакуации из Мариуполя, а также оказать мальчику... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T23:46

2022-04-13T23:46

2022-04-13T23:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения ребенка во время эвакуации из Мариуполя, а также оказать мальчику необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факт ранения ребенка во время его эвакуации вместе с семьей из Мариуполя", - говорится в сообщении.По данным ведомства, восьмилетний мальчик получил ранение, когда его семья на машине пыталась выехать из Мариуполя, но их не выпускали украинские националисты. Легковую машину, в которой находились девять человек, обстреляли. Одна из пуль пробила плечо ребенка насквозь. Врачи спасли ему жизнь, но сообщили, что рука у мальчика развиваться не будет. Отмечается, что Бастрыкин также поручил управлению воспитательной работы СК России и подразделению медицинского обслуживания ведомства обеспечить перевозку мальчика в Москву для размещения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля), с которым у ведомства заключено соглашение о взаимодействии.Добавляется, что председатель СК России также поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации... Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства убийства женщины в Мариуполе", - говорится в сообщении. По данным ведомства, снайпер, предположительно, из нацбатальона "Азов" застрелил пожилую женщину, которая пыталась эвакуироваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783418323.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, александр бастрыкин