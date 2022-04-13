https://ria.ru/20220413/raneniya-1783235706.html
На границе с Таджикистаном получили ранения два мирных жителя Киргизии
На границе с Таджикистаном получили ранения два мирных жителя Киргизии - РИА Новости, 13.04.2022
На границе с Таджикистаном получили ранения два мирных жителя Киргизии
Двое мирных жителей Киргизии пострадали в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T04:59
2022-04-13T04:59
2022-04-13T04:59
киргизия
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БИШКЕК, 13 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей Киргизии пострадали в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.Во вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран из-за того, что таджикский пограничный наряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные минометами обстреляли киргизское село Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.По его словам, один пострадавший находится в стационаре в состоянии средней тяжести, второй после первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
https://ria.ru/20220412/granitsa-1783217561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире, таджикистан
На границе с Таджикистаном получили ранения два мирных жителя Киргизии
При перестрелке на границе с Таджикистаном получили ранения два мирных жителя Киргизии
БИШКЕК, 13 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей Киргизии пострадали в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
Во вторник на границе Киргизии
и Таджикистана
произошла перестрелка между военными двух стран из-за того, что таджикский пограничный наряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные минометами обстреляли киргизское село Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.
"В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Лейлекский Центр общеврачебной практики поступили двое пострадавших (гражданские), с диагнозом "осколочное ранение", - заявил представитель киргизского минздрава.
По его словам, один пострадавший находится в стационаре в состоянии средней тяжести, второй после первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.