https://ria.ru/20220413/ranenie-1783427867.html

Бастрыкин поручил установить обстоятельства ранения военкора RT в ЛНР

Бастрыкин поручил установить обстоятельства ранения военкора RT в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2022

Бастрыкин поручил установить обстоятельства ранения военкора RT в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства ранения журналиста RT в городе Попасная в ЛНР, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T23:14

2022-04-13T23:14

2022-04-13T23:14

обострение ситуации в днр и лнр

украина

следственный комитет россии (ск рф)

попасная

александр бастрыкин

журналист

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства ранения журналиста RT в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета... поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факт ранения военного корреспондента RT во время минометного обстрела вооруженными силами Украины города Попасная", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 12 апреля корреспондент RT Влад Андрица был на передовой в Попасной. В ходе отступления украинские войска разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста, его спас бронежилет.

https://ria.ru/20220413/filatov-1783359321.html

украина

попасная

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украина, следственный комитет россии (ск рф), попасная, александр бастрыкин, журналист