11:13 13.04.2022 (обновлено: 12:10 13.04.2022)
СК завел дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине
СК завел уголовное дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовные дела о пытках и убийствах российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"После завершения боевых действий обнаружены тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В СК уточнили, что расследование идет в рамках уголовных статей "Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
По уголовному делу назначили судебно-медицинские экспертизы, следователи допросили тех, кто доставил погибших в медицинские учреждения.
В ведомстве добавили, что российские следователи устанавливают причастных к этим преступлениям совместно с коллегами из силовых структур Донецкой и Луганской республик.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.