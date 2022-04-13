https://ria.ru/20220413/pytki-1783269063.html

СК завел дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине

СК завел дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

СК завел дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине

Военные следователи возбудили уголовные дела о пытках и убийствах российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:13

2022-04-13T11:13

2022-04-13T12:10

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовные дела о пытках и убийствах российских военнослужащих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."После завершения боевых действий обнаружены тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.В СК уточнили, что расследование идет в рамках уголовных статей "Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".По уголовному делу назначили судебно-медицинские экспертизы, следователи допросили тех, кто доставил погибших в медицинские учреждения.В ведомстве добавили, что российские следователи устанавливают причастных к этим преступлениям совместно с коллегами из силовых структур Донецкой и Луганской республик.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html

https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире