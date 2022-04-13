12:20 13.04.2022 (обновлено: 13:12 13.04.2022)
Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3
Президент Сербии Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3
Государственный флаг Республики Сербия
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе.
МИД КНР заявлял, что транспортные самолеты Народно-освободительной армии Китая в минувшие выходные доставили в Сербию обычные военные грузы, предусмотренные годовым планом двустороннего сотрудничества, это не связано с ситуацией в регионе. Ранее СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что в минувшую субботу в аэропорту Белграда приземлились шесть транспортных самолетов Y-20 китайских ВВС, на борту которых, как сообщается, могли быть зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное обозначение - FK-3) для вооруженных сил Сербии.
Вучич в среду ответил на высказанные опасения президента Черногории Мило Джукановича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, что закупки оружия Сербией представляют угрозу для соседей.
"Они использовали нашу легальную покупку китайской системы ПВО FK-3, оружия защиты, чтобы представить нас всему свету как китайских и российских союзников, которые угрожают миру в регионе, хотя мы окружены территориями НАТО, не всегда странами членами-НАТО (Косово не является признанным государством, но там размещен контингент НАТО – ред.)", - заявил Вучич в обращении, обнародованном МО Сербии.
"Эта наша система служит для уничтожения крылатых ракет, неприятельской авиации, которая бы нарушила воздушное пространство Сербии. Как это угрожает Приштине и Подгорице?" - подчеркнул сербский лидер и добавил, что Белграду важнее иметь аэрозоль от мух и комаров, чем защиту от "авиации, которая имеется у них (Черногории и самопровозглашенного Косово)".
Сербский лидер сравнил Белград с волком-одиночкой и в очень резкой форме Джукановича и Курти с "гиенами и мухами".
"Прошу вас всех - оставьте Сербию в покое, перестаньте лгать, обманывать общественность, а Сербия найдет свой путь, который хотят ее граждане, извините и не сердитесь. Мы гордимся тем, что хотим сами охранять свою страну, а не чтобы за нас это делала НАТО от нашего имени, и этим мы отличаемся и этого не стыдимся", - отметил Вучич.