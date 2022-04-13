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Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3 - РИА Новости, 13.04.2022
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Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3
Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3 - РИА Новости, 13.04.2022
Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:20
2022-04-13T13:12
в мире
александр вучич
сербия
мид кнр
китай
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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе.МИД КНР заявлял, что транспортные самолеты Народно-освободительной армии Китая в минувшие выходные доставили в Сербию обычные военные грузы, предусмотренные годовым планом двустороннего сотрудничества, это не связано с ситуацией в регионе. Ранее СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что в минувшую субботу в аэропорту Белграда приземлились шесть транспортных самолетов Y-20 китайских ВВС, на борту которых, как сообщается, могли быть зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное обозначение - FK-3) для вооруженных сил Сербии.Вучич в среду ответил на высказанные опасения президента Черногории Мило Джукановича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, что закупки оружия Сербией представляют угрозу для соседей."Они использовали нашу легальную покупку китайской системы ПВО FK-3, оружия защиты, чтобы представить нас всему свету как китайских и российских союзников, которые угрожают миру в регионе, хотя мы окружены территориями НАТО, не всегда странами членами-НАТО (Косово не является признанным государством, но там размещен контингент НАТО – ред.)", - заявил Вучич в обращении, обнародованном МО Сербии."Эта наша система служит для уничтожения крылатых ракет, неприятельской авиации, которая бы нарушила воздушное пространство Сербии. Как это угрожает Приштине и Подгорице?" - подчеркнул сербский лидер и добавил, что Белграду важнее иметь аэрозоль от мух и комаров, чем защиту от "авиации, которая имеется у них (Черногории и самопровозглашенного Косово)".Сербский лидер сравнил Белград с волком-одиночкой и в очень резкой форме Джукановича и Курти с "гиенами и мухами"."Прошу вас всех - оставьте Сербию в покое, перестаньте лгать, обманывать общественность, а Сербия найдет свой путь, который хотят ее граждане, извините и не сердитесь. Мы гордимся тем, что хотим сами охранять свою страну, а не чтобы за нас это делала НАТО от нашего имени, и этим мы отличаемся и этого не стыдимся", - отметил Вучич.
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782976602.html
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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в мире, александр вучич, сербия, мид кнр, китай
12:20 13.04.2022 (обновлено: 13:12 13.04.2022)
 
Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3

Президент Сербии Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Республики Сербия
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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе.
МИД КНР заявлял, что транспортные самолеты Народно-освободительной армии Китая в минувшие выходные доставили в Сербию обычные военные грузы, предусмотренные годовым планом двустороннего сотрудничества, это не связано с ситуацией в регионе. Ранее СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что в минувшую субботу в аэропорту Белграда приземлились шесть транспортных самолетов Y-20 китайских ВВС, на борту которых, как сообщается, могли быть зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное обозначение - FK-3) для вооруженных сил Сербии.
Вучич в среду ответил на высказанные опасения президента Черногории Мило Джукановича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, что закупки оружия Сербией представляют угрозу для соседей.
"Они использовали нашу легальную покупку китайской системы ПВО FK-3, оружия защиты, чтобы представить нас всему свету как китайских и российских союзников, которые угрожают миру в регионе, хотя мы окружены территориями НАТО, не всегда странами членами-НАТО (Косово не является признанным государством, но там размещен контингент НАТО – ред.)", - заявил Вучич в обращении, обнародованном МО Сербии.
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"Эта наша система служит для уничтожения крылатых ракет, неприятельской авиации, которая бы нарушила воздушное пространство Сербии. Как это угрожает Приштине и Подгорице?" - подчеркнул сербский лидер и добавил, что Белграду важнее иметь аэрозоль от мух и комаров, чем защиту от "авиации, которая имеется у них (Черногории и самопровозглашенного Косово)".
Сербский лидер сравнил Белград с волком-одиночкой и в очень резкой форме Джукановича и Курти с "гиенами и мухами".
"Прошу вас всех - оставьте Сербию в покое, перестаньте лгать, обманывать общественность, а Сербия найдет свой путь, который хотят ее граждане, извините и не сердитесь. Мы гордимся тем, что хотим сами охранять свою страну, а не чтобы за нас это делала НАТО от нашего имени, и этим мы отличаемся и этого не стыдимся", - отметил Вучич.
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