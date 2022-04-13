https://ria.ru/20220413/pvo-1783285303.html

Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3

Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3 - РИА Новости, 13.04.2022

Вучич подтвердил покупку китайской системы ПВО FK-3

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:20

2022-04-13T12:20

2022-04-13T13:12

в мире

александр вучич

сербия

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китай

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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в среду покупку у КНР системы ПВО FK-3 и отверг обвинения соседей в подрыве безопасности в регионе.МИД КНР заявлял, что транспортные самолеты Народно-освободительной армии Китая в минувшие выходные доставили в Сербию обычные военные грузы, предусмотренные годовым планом двустороннего сотрудничества, это не связано с ситуацией в регионе. Ранее СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что в минувшую субботу в аэропорту Белграда приземлились шесть транспортных самолетов Y-20 китайских ВВС, на борту которых, как сообщается, могли быть зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное обозначение - FK-3) для вооруженных сил Сербии.Вучич в среду ответил на высказанные опасения президента Черногории Мило Джукановича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, что закупки оружия Сербией представляют угрозу для соседей."Они использовали нашу легальную покупку китайской системы ПВО FK-3, оружия защиты, чтобы представить нас всему свету как китайских и российских союзников, которые угрожают миру в регионе, хотя мы окружены территориями НАТО, не всегда странами членами-НАТО (Косово не является признанным государством, но там размещен контингент НАТО – ред.)", - заявил Вучич в обращении, обнародованном МО Сербии."Эта наша система служит для уничтожения крылатых ракет, неприятельской авиации, которая бы нарушила воздушное пространство Сербии. Как это угрожает Приштине и Подгорице?" - подчеркнул сербский лидер и добавил, что Белграду важнее иметь аэрозоль от мух и комаров, чем защиту от "авиации, которая имеется у них (Черногории и самопровозглашенного Косово)".Сербский лидер сравнил Белград с волком-одиночкой и в очень резкой форме Джукановича и Курти с "гиенами и мухами"."Прошу вас всех - оставьте Сербию в покое, перестаньте лгать, обманывать общественность, а Сербия найдет свой путь, который хотят ее граждане, извините и не сердитесь. Мы гордимся тем, что хотим сами охранять свою страну, а не чтобы за нас это делала НАТО от нашего имени, и этим мы отличаемся и этого не стыдимся", - отметил Вучич.

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782976602.html

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

сербия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр вучич, сербия, мид кнр, китай