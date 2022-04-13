https://ria.ru/20220413/pvo-1783250092.html
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами - РИА Новости, 13.04.2022
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:32
2022-04-13T10:32
2022-04-13T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-24
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b9ff708a39479169e54d66143be27a6.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.В ролике демонстрируется вылет на боевое задание вертолетов Ми-24, Ка-52 и Ми-28. Затем показаны кадры с прицельных комплексов вертолетов. Отчетливо виден пуск украинской зенитной ракеты из лесной местности. По замаскированному комплексу ПВО затем наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) сразу несколько вертолетов."Сирота" 637-му... Ракета, ракета, ракета! (Голос речевого информатора - "Крен велик. Крен велик"). Туда насыпай НАРами, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! "777-й слева пуск, иду туда" (другой борт - ред.). Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.Как рассказали в Минобороны, группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета украинского ЗРК "Бук"."По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО", - уточнили в министерстве.Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику, замаскированную и скрытую в лесистой местности.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782850786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2a127de2d32e6a81884e6aac16f3ecd.jpg
Уничтожение российскими вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск
Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск
2022-04-13T10:32
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-24, в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами
Минобороны показало кадры уничтожения российскими вертолетами комплекса ПВО "Бук" Украины
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.
В ролике демонстрируется вылет на боевое задание вертолетов Ми-24
, Ка-52
и Ми-28
. Затем показаны кадры с прицельных комплексов вертолетов. Отчетливо виден пуск украинской зенитной ракеты из лесной местности. По замаскированному комплексу ПВО затем наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) сразу несколько вертолетов.
"Сирота" 637-му... Ракета, ракета, ракета! (Голос речевого информатора - "Крен велик. Крен велик"). Туда насыпай НАРами, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! "777-й слева пуск, иду туда" (другой борт - ред.). Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.
Как рассказали в Минобороны, группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета украинского ЗРК "Бук"
.
"По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО", - уточнили в министерстве.
Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику, замаскированную и скрытую в лесистой местности.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.