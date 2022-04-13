Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/pvo-1783250092.html
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами - РИА Новости, 13.04.2022
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:32
2022-04-13T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-24
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b9ff708a39479169e54d66143be27a6.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.В ролике демонстрируется вылет на боевое задание вертолетов Ми-24, Ка-52 и Ми-28. Затем показаны кадры с прицельных комплексов вертолетов. Отчетливо виден пуск украинской зенитной ракеты из лесной местности. По замаскированному комплексу ПВО затем наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) сразу несколько вертолетов."Сирота" 637-му... Ракета, ракета, ракета! (Голос речевого информатора - "Крен велик. Крен велик"). Туда насыпай НАРами, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! "777-й слева пуск, иду туда" (другой борт - ред.). Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.Как рассказали в Минобороны, группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета украинского ЗРК "Бук"."По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО", - уточнили в министерстве.Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику, замаскированную и скрытую в лесистой местности.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782850786.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение российскими вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск
Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск
2022-04-13T10:32
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2a127de2d32e6a81884e6aac16f3ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-24, в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
10:32 13.04.2022
 
Минобороны показало кадры уничтожения ПВО Украины российскими вертолетами

Минобороны показало кадры уничтожения российскими вертолетами комплекса ПВО "Бук" Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.
В ролике демонстрируется вылет на боевое задание вертолетов Ми-24, Ка-52 и Ми-28. Затем показаны кадры с прицельных комплексов вертолетов. Отчетливо виден пуск украинской зенитной ракеты из лесной местности. По замаскированному комплексу ПВО затем наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) сразу несколько вертолетов.
Пуск ракет Калибр с корабля по военной инфраструктуре на Украине. Минобороны РФ
Вчера, 11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине
"Сирота" 637-му... Ракета, ракета, ракета! (Голос речевого информатора - "Крен велик. Крен велик"). Туда насыпай НАРами, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! "777-й слева пуск, иду туда" (другой борт - ред.). Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.
Как рассказали в Минобороны, группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета украинского ЗРК "Бук".
"По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО", - уточнили в министерстве.
Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику, замаскированную и скрытую в лесистой местности.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Боевая работа Искандеров на Украине. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало работу "Искандеров" на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКа-52 "Аллигатор"Ми-28Ми-24В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала