12:53 13.04.2022 (обновлено: 14:12 13.04.2022)
Путин: санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе
Путин: отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе и США
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Решение европейских и американских политиков ввести новые антироссийские ограничения привело к небывалому кризису на Западе, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
"Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов — от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер".
Президент отметил, что Россия, безусловно, также сталкивается с проблемами, но рассматривает это как появление новых возможностей и вариантов.
По словам главы государства, страна сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.
Так, по данным Минтруда США, к концу марта потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981-го. В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3 процента с 5,1 процента месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений федерального статистического ведомства Destatis. В Британии годовая инфляция, по данным за март, выросла до семи процентов с 6,2 процента месяцем ранее, побив рекорд с 1992 года.
Президент США Джо Байден накануне заявил, что резкий рост цен вызван действиями России, а операция на Украине привела к удорожанию газа и продовольствия во всем мире.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели новые санкции против России. В частности, под ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Многие иностранные предприятия объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка.
11 апреля, 08:00Япония любит российский уголь и украинских нацистов