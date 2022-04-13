https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

Путин: санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе

Путин: санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе - РИА Новости, 13.04.2022

Путин: санкции против России вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе

Решение европейских и американских политиков ввести новые антироссийские ограничения привело к небывалому кризису на Западе, заявил Владимир Путин на совещании... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:53

2022-04-13T12:53

2022-04-13T14:12

в мире

сша

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Решение европейских и американских политиков ввести новые антироссийские ограничения привело к небывалому кризису на Западе, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.Президент отметил, что Россия, безусловно, также сталкивается с проблемами, но рассматривает это как появление новых возможностей и вариантов.По словам главы государства, страна сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.Так, по данным Минтруда США, к концу марта потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981-го. В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3 процента с 5,1 процента месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений федерального статистического ведомства Destatis. В Британии годовая инфляция, по данным за март, выросла до семи процентов с 6,2 процента месяцем ранее, побив рекорд с 1992 года.Президент США Джо Байден накануне заявил, что резкий рост цен вызван действиями России, а операция на Украине привела к удорожанию газа и продовольствия во всем мире.После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели новые санкции против России. В частности, под ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Многие иностранные предприятия объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка.

https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин заявил, что отказ от сотрудничества с Россией ударил по Европе Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, ударил по европейцам и США, инфляция там зашкаливает, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-04-13T12:53 true PT0M25S

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Варвара Скокшина

в мире, сша, владимир путин