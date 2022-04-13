Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом
Лукашенко заявил, что называет Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда называл главу РФ Владимира Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток России.
"У меня сложилось личное доброе отношение к Приморскому краю. И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток". Потому что после распада Союза видел, к чему мог прийти этот край. Остров Русский, космодром – это точки будущего России", - сказал Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Во вторник Лукашенко посетил космодром Восточный, где провел встречу с Путиным. Планируется, что в среду белорусский президент посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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