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Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом - РИА Новости, 13.04.2022
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Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом
Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом - РИА Новости, 13.04.2022
Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда называл главу РФ Владимира Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток России. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:03
2022-04-13T10:03
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
дальний восток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда называл главу РФ Владимира Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток России."У меня сложилось личное доброе отношение к Приморскому краю. И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток". Потому что после распада Союза видел, к чему мог прийти этот край. Остров Русский, космодром – это точки будущего России", - сказал Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.Во вторник Лукашенко посетил космодром Восточный, где провел встречу с Путиным. Планируется, что в среду белорусский президент посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html
белоруссия
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дальний восток
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, дальний восток, приморский край
10:03 13.04.2022
 
Лукашенко рассказал, за что всегда называл Путина молодцом

Лукашенко заявил, что называет Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда называл главу РФ Владимира Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток России.
"У меня сложилось личное доброе отношение к Приморскому краю. И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток". Потому что после распада Союза видел, к чему мог прийти этот край. Остров Русский, космодром – это точки будущего России", - сказал Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Во вторник Лукашенко посетил космодром Восточный, где провел встречу с Путиным. Планируется, что в среду белорусский президент посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДальний ВостокПриморский край
 
 
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