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Росгвардейцы обнаружили опорный пункт националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили опорный пункт националистов в Харьковской области - РИА Новости, 13.04.2022
Росгвардейцы обнаружили опорный пункт националистов в Харьковской области
Росгвардейцы с помощью беспилотника обнаружили опорный пункт и вооруженную группу противника в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:15
2022-04-13T17:15
2022-04-13T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
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харьковская область
украина
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Росгвардейцы с помощью беспилотника обнаружили опорный пункт и вооруженную группу противника в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."При выполнении разведывательно-поисковых задач с помощью беспилотных летательных аппаратов спецназовцы Росгвардии обнаружили замаскированный опорный пункт и группу националистов в Харьковской области. Росгвардейцы передали координаты целей артиллеристам", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские артиллеристы нанесли огневой удар по противнику, цели были уничтожены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Росгвардейцы обнаружили опорный пункт националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили опорный пункт националистов в Харьковской области с помощью БПЛА