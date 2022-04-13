https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783376678.html
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева - РИА Новости, 13.04.2022
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева
Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
киев
в мире
сумская область
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас Киев готовит новые постановки в населенном пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", - сказала Захарова на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783348777.html
москва
россия
киев
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, киев, в мире, сумская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:35 13.04.2022 (обновлено: 17:57 13.04.2022)
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева
Захарова: Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них