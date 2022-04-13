https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783376678.html

МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева

МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева - РИА Новости, 13.04.2022

МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева

Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:35

2022-04-13T17:35

2022-04-13T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

москва

россия

киев

в мире

сумская область

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас Киев готовит новые постановки в населенном пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", - сказала Захарова на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783348777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, киев, в мире, сумская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)