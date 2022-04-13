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МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783376678.html
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева - РИА Новости, 13.04.2022
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева
Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
киев
в мире
сумская область
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас Киев готовит новые постановки в населенном пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", - сказала Захарова на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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москва, россия, киев, в мире, сумская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:35 13.04.2022 (обновлено: 17:57 13.04.2022)
 
МИД призвал Запад не поддаваться на провокации Киева

Захарова: Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас Киев готовит новые постановки в населенном пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Местные жители на одной из улиц в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Матвиенко назвала данные о применении Россией химоружия на Украине ложью
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМоскваРоссияКиевВ миреСумская областьМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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