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В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине
В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине
США по праву могут считаться крупнейшим источником нестабильности в мире. К такому выводу пришло китайское издание People's Daily. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:08
2022-04-13T06:08
в мире
россия
сша
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США по праву могут считаться крупнейшим источником нестабильности в мире. К такому выводу пришло китайское издание People's Daily.С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США непрерывно осуществляли поставки оружия Киеву, инициировали санкции против Москвы и неоднократно занимались подстрекательством. Тем самым, полагает издание, официальный Вашингтон пытается посредством обострения противоречий укрепить свое глобальное доминирование.В вопросе наведения военной смуты и извлечения из этого собственной выгоды США уже давно являются знатоком своего дела, резюмирует People's Daily.Ранее издание Global Times заявило, что США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, россия, сша, владимир путин, украина, донбасс
06:08 13.04.2022
 
В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине

People's Daily: США стали крупнейшим источником нестабильности в мире

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США по праву могут считаться крупнейшим источником нестабильности в мире. К такому выводу пришло китайское издание People's Daily.
"После Второй мировой войны США и страны НАТО использовали методы прямого и косвенного вмешательства, что привело к непрекращающейся нестабильности во всем мире. В любом конфликте или же столкновении большого и малого масштаба зачастую задействована американская сторона", - говорится в публикации.
С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США непрерывно осуществляли поставки оружия Киеву, инициировали санкции против Москвы и неоднократно занимались подстрекательством. Тем самым, полагает издание, официальный Вашингтон пытается посредством обострения противоречий укрепить свое глобальное доминирование.
В вопросе наведения военной смуты и извлечения из этого собственной выгоды США уже давно являются знатоком своего дела, резюмирует People's Daily.
Ранее издание Global Times заявило, что США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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