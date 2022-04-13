https://ria.ru/20220413/provokator-1783238237.html

В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине

В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

В Китае назвали цель США в обострении ситуации на Украине

США по праву могут считаться крупнейшим источником нестабильности в мире. К такому выводу пришло китайское издание People's Daily. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:08

2022-04-13T06:08

2022-04-13T06:08

в мире

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сша

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США по праву могут считаться крупнейшим источником нестабильности в мире. К такому выводу пришло китайское издание People's Daily.С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США непрерывно осуществляли поставки оружия Киеву, инициировали санкции против Москвы и неоднократно занимались подстрекательством. Тем самым, полагает издание, официальный Вашингтон пытается посредством обострения противоречий укрепить свое глобальное доминирование.В вопросе наведения военной смуты и извлечения из этого собственной выгоды США уже давно являются знатоком своего дела, резюмирует People's Daily.Ранее издание Global Times заявило, что США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220407/oshibki-1782400308.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, владимир путин, украина, донбасс