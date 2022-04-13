https://ria.ru/20220413/proizvodstvo-1783362363.html

"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области

"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области - РИА Новости, 13.04.2022

"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области

Группа компаний "АгроПромкомплектация" расширит производственные мощности в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства, информируя об... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:53

2022-04-13T16:53

2022-04-13T16:53

тверская область

ржевский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 апр - РИА Новости. Группа компаний "АгроПромкомплектация" расширит производственные мощности в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства, информируя об итогах встречи губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором группы Сергеем Новиковым, на которой обсуждался ход реализации проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции и мясоперерабатывающего завода в Конаковском районе."В сложившихся экономических условиях важно развивать проекты в сельском хозяйстве, двигаться вперед несмотря ни на что. Для нас большое значение имеет создание новых рабочих мест для жителей муниципалитетов", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.Проект предусматривает модернизацию аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса. Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будут созданы не менее 60 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4 миллиарда рублей.Также Новиков сообщил о планах по расширению маясоперерабатывающего завода. Заявлена модернизация и технологическое дооснащение производственного цеха и цеха упаковки, реконструкции энергокомплекса. Благодаря этому мощности колбасного производства вырастут до 160 тонн в сутки. До конца 2023 года будут созданы порядка 220 новых рабочих мест.В Ржевском районе компания построит животноводческий комплекс на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Его ввод позволит обеспечить валовый надой в 30 тысяч тонн ежегодно. Будут созданы 90 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220408/kompleks-1782559220.html

ржевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ржевский район, игорь руденя