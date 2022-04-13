Рейтинг@Mail.ru
"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220413/proizvodstvo-1783362363.html
"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области
"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области - РИА Новости, 13.04.2022
"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области
Группа компаний "АгроПромкомплектация" расширит производственные мощности в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства, информируя об... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:53
2022-04-13T16:53
тверская область
ржевский район
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg
ТВЕРЬ, 13 апр - РИА Новости. Группа компаний "АгроПромкомплектация" расширит производственные мощности в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства, информируя об итогах встречи губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором группы Сергеем Новиковым, на которой обсуждался ход реализации проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции и мясоперерабатывающего завода в Конаковском районе."В сложившихся экономических условиях важно развивать проекты в сельском хозяйстве, двигаться вперед несмотря ни на что. Для нас большое значение имеет создание новых рабочих мест для жителей муниципалитетов", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.Проект предусматривает модернизацию аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса. Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будут созданы не менее 60 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4 миллиарда рублей.Также Новиков сообщил о планах по расширению маясоперерабатывающего завода. Заявлена модернизация и технологическое дооснащение производственного цеха и цеха упаковки, реконструкции энергокомплекса. Благодаря этому мощности колбасного производства вырастут до 160 тонн в сутки. До конца 2023 года будут созданы порядка 220 новых рабочих мест.В Ржевском районе компания построит животноводческий комплекс на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Его ввод позволит обеспечить валовый надой в 30 тысяч тонн ежегодно. Будут созданы 90 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220408/kompleks-1782559220.html
ржевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_71:0:1244:880_1920x0_80_0_0_0355d83293a8918adca8d7f9ff9d1676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржевский район, игорь руденя
16:53 13.04.2022
 

"Агропромкомплектация" расширит производство в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 апр - РИА Новости. Группа компаний "АгроПромкомплектация" расширит производственные мощности в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства, информируя об итогах встречи губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором группы Сергеем Новиковым, на которой обсуждался ход реализации проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции и мясоперерабатывающего завода в Конаковском районе.
"В сложившихся экономических условиях важно развивать проекты в сельском хозяйстве, двигаться вперед несмотря ни на что. Для нас большое значение имеет создание новых рабочих мест для жителей муниципалитетов", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:31Тверская область
В Тверской области построят молочно-товарный комплекс
Проект предусматривает модернизацию аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса. Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будут созданы не менее 60 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4 миллиарда рублей.
Также Новиков сообщил о планах по расширению маясоперерабатывающего завода. Заявлена модернизация и технологическое дооснащение производственного цеха и цеха упаковки, реконструкции энергокомплекса. Благодаря этому мощности колбасного производства вырастут до 160 тонн в сутки. До конца 2023 года будут созданы порядка 220 новых рабочих мест.
В Ржевском районе компания построит животноводческий комплекс на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Его ввод позволит обеспечить валовый надой в 30 тысяч тонн ежегодно. Будут созданы 90 новых рабочих мест.
 
Тверская областьРжевский районИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала