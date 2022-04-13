https://ria.ru/20220413/proisshestvie-1783265040.html

В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей

В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей - РИА Новости, 13.04.2022

В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей

Останки лошадей нашли в озере в Волчихинском районе Алтайского края, на место выехала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:54

2022-04-13T10:54

2022-04-13T10:54

происшествия

алтайский край

петропавловский район

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Останки лошадей нашли в озере в Волчихинском районе Алтайского края, на место выехала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону."В отдел МВД России по Волчихинскому району поступила информация о том, что в воде озера Золотое Волчихинского района обнаружены останки лошадей. Сообщение об этом зарегистрировано в дежурной части. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для сбора информации и установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Как сообщают местные СМИ, жители села Усть-Волчиха обнаружили более десяти лошадиных останков в местном озере. Животные якобы принадлежали местному фермеру. Его лошадей не раз видели на чужих участках, а в конце прошлого года часть табуна пропала.В начале этого года резонансная история с лошадьми произошла в Петропавловском районе Алтайского края. Неизвестные расстреляли более полусотни животных, принадлежавших местному фермеру. В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что дело еще расследуется. Председатель комитета по аграрной политике алтайского законодательного собрания Сергей Серов заявил, что лошадей расстреляли из мести фермеру.

https://ria.ru/20220406/damba-1782092962.html

https://ria.ru/20220113/altay-1767612475.html

алтайский край

петропавловский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край, петропавловский район