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В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей - РИА Новости, 13.04.2022
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В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей
В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей - РИА Новости, 13.04.2022
В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей
Останки лошадей нашли в озере в Волчихинском районе Алтайского края, на место выехала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:54
2022-04-13T10:54
происшествия
алтайский край
петропавловский район
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Останки лошадей нашли в озере в Волчихинском районе Алтайского края, на место выехала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону."В отдел МВД России по Волчихинскому району поступила информация о том, что в воде озера Золотое Волчихинского района обнаружены останки лошадей. Сообщение об этом зарегистрировано в дежурной части. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для сбора информации и установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Как сообщают местные СМИ, жители села Усть-Волчиха обнаружили более десяти лошадиных останков в местном озере. Животные якобы принадлежали местному фермеру. Его лошадей не раз видели на чужих участках, а в конце прошлого года часть табуна пропала.В начале этого года резонансная история с лошадьми произошла в Петропавловском районе Алтайского края. Неизвестные расстреляли более полусотни животных, принадлежавших местному фермеру. В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что дело еще расследуется. Председатель комитета по аграрной политике алтайского законодательного собрания Сергей Серов заявил, что лошадей расстреляли из мести фермеру.
https://ria.ru/20220406/damba-1782092962.html
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алтайский край
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Дарья Буймова
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происшествия, алтайский край, петропавловский район
10:54 13.04.2022
 
В озере в Алтайском крае нашли останки лошадей

Останки лошадей нашли в озере в Алтайском крае, на место выехала полиция

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Останки лошадей нашли в озере в Волчихинском районе Алтайского края, на место выехала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
"В отдел МВД России по Волчихинскому району поступила информация о том, что в воде озера Золотое Волчихинского района обнаружены останки лошадей. Сообщение об этом зарегистрировано в дежурной части. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для сбора информации и установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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В Алтайском крае прорвало дамбу
Как сообщают местные СМИ, жители села Усть-Волчиха обнаружили более десяти лошадиных останков в местном озере. Животные якобы принадлежали местному фермеру. Его лошадей не раз видели на чужих участках, а в конце прошлого года часть табуна пропала.
В начале этого года резонансная история с лошадьми произошла в Петропавловском районе Алтайского края. Неизвестные расстреляли более полусотни животных, принадлежавших местному фермеру. В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что дело еще расследуется. Председатель комитета по аграрной политике алтайского законодательного собрания Сергей Серов заявил, что лошадей расстреляли из мести фермеру.
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ПроисшествияАлтайский крайПетропавловский район
 
 
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