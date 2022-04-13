Тамбов в мае первым примет программу "Городские практики" в 2022 году
ТАМБОВ, 13 апр – РИА Новости. Тамбов первым из российских городов станет местом проведения "Городских практик" – бесплатной просветительской программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах, сообщила пресс-служба областного правительства.
Программа организована при поддержке администрации Тамбовской области и состоится с 11 по 21 мая.
В рамках двухнедельного интенсива архитекторы, сотрудники профильных департаментов, девелоперы, предприниматели и городские активисты из Тамбова и Тамбовской области познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками в сфере устойчивого развития. Участники "Городских практик" поговорят о вовлечении и работе с сообществами, благоустройстве прибрежных территорий. Спикерами программы в Тамбове станут профильные эксперты, в том числе выпускники программы Архитекторы.рф.
Программа пройдет в смешанном формате: очно и онлайн. Таким образом, с 11 по 14 мая участники будут посещать онлайн-лекции и самостоятельно исследовать территорию по чек-листам. С 17 по 21 мая пройдут очные практические семинары, в рамках которых участники сформулируют предложения по развитию территории, подготовят предложения по озеленению и благоустройству. Полная программа интенсива будет объявлена до конца апреля. Регистрация уже открыта.
Кроме Тамбова в 2022 году "Городские практики" пройдут в Архангельске, Благовещенске, Ельце, Новороссийске, Новосибирске, Пятигорске, Самаре, Таганроге, Тюмени. Города проведения программы были отобраны по результатам конкурса. Всего в этом году было получено 95 заявок из 50 российских регионов.