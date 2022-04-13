https://ria.ru/20220413/programma-1783360801.html

Тамбов в мае первым примет программу "Городские практики" в 2022 году

Тамбов в мае первым примет программу "Городские практики" в 2022 году - РИА Новости, 13.04.2022

Тамбов в мае первым примет программу "Городские практики" в 2022 году

Тамбов первым из российских городов станет местом проведения "Городских практик" – бесплатной просветительской программы для специалистов в сфере развития... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:57

2022-04-13T16:57

2022-04-13T16:57

тамбовская область

общество

тамбов

тамбовская область

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ТАМБОВ, 13 апр – РИА Новости. Тамбов первым из российских городов станет местом проведения "Городских практик" – бесплатной просветительской программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах, сообщила пресс-служба областного правительства.Программа организована при поддержке администрации Тамбовской области и состоится с 11 по 21 мая.В рамках двухнедельного интенсива архитекторы, сотрудники профильных департаментов, девелоперы, предприниматели и городские активисты из Тамбова и Тамбовской области познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками в сфере устойчивого развития. Участники "Городских практик" поговорят о вовлечении и работе с сообществами, благоустройстве прибрежных территорий. Спикерами программы в Тамбове станут профильные эксперты, в том числе выпускники программы Архитекторы.рф.Программа пройдет в смешанном формате: очно и онлайн. Таким образом, с 11 по 14 мая участники будут посещать онлайн-лекции и самостоятельно исследовать территорию по чек-листам. С 17 по 21 мая пройдут очные практические семинары, в рамках которых участники сформулируют предложения по развитию территории, подготовят предложения по озеленению и благоустройству. Полная программа интенсива будет объявлена до конца апреля. Регистрация уже открыта.Кроме Тамбова в 2022 году "Городские практики" пройдут в Архангельске, Благовещенске, Ельце, Новороссийске, Новосибирске, Пятигорске, Самаре, Таганроге, Тюмени. Города проведения программы были отобраны по результатам конкурса. Всего в этом году было получено 95 заявок из 50 российских регионов.

https://ria.ru/20220319/tambovschina-1779075395.html

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тамбовская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, тамбов, тамбовская область