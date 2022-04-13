https://ria.ru/20220413/produkty-1783272873.html
Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России
Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России
В розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:32
2022-04-13T11:32
2022-04-13T12:26
экономика
совет федерации рф
продукты
андрей белоусов
россия
правительство рф
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов."Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более пяти недель, муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — десять-двенадцать недель", — сказал он во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.По его словам, ситуация в торговле устойчива и контролируется властями.Повышение цен Белоусов связал с "ажиотажным спросом одновременно с сокращением импортных поставок". Правительство же, утверждает первый вице-премьер, сделало все возможное, чтобы период удорожания был коротким, насколько это возможно. Он напомнил, что после ввода санкций в течение первых трех недель цены росли в среднем на два процента, а сейчас инфляция, по оценке Белоусова, составляет меньше процента еженедельно. На прошлой неделе — 0,7 процента.Он добавил, что у правительства есть "определенные макроэкономические лимиты" для поддержки экономики через льготные кредиты и "без повышения нагрузки на инфляцию" — семь-восемь триллионов рублей. По его словам, сейчас с учетом ипотеки, льготного кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса "эти лимиты почти выбрали". Белоусов отметил, что для поддержки других групп потребуются иные механизмы.
https://ria.ru/20220413/korzina-1783264549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, продукты, андрей белоусов, россия, правительство рф
11:32 13.04.2022 (обновлено: 12:26 13.04.2022)
Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России
Вице-премьер Белоусов: запасы продуктов в России восстанавливаются, ситуация устойчива
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более пяти недель, муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — десять-двенадцать недель", — сказал он во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации
.
По его словам, ситуация в торговле устойчива и контролируется властями.
Повышение цен Белоусов связал с "ажиотажным спросом одновременно с сокращением импортных поставок".
Правительство же, утверждает первый вице-премьер, сделало все возможное, чтобы период удорожания был коротким, насколько это возможно. Он напомнил, что после ввода санкций в течение первых трех недель цены росли в среднем на два процента, а сейчас инфляция, по оценке Белоусова, составляет меньше процента еженедельно. На прошлой неделе — 0,7 процента.
Он добавил, что у правительства есть "определенные макроэкономические лимиты" для поддержки экономики через льготные кредиты и "без повышения нагрузки на инфляцию" — семь-восемь триллионов рублей. По его словам, сейчас с учетом ипотеки, льготного кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса "эти лимиты почти выбрали". Белоусов отметил, что для поддержки других групп потребуются иные механизмы.